Суд продолжит рассмотрение дела о ликвидации Всетатарского общественного центра

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31 мая 2022, 21:24 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте РФ завершил психолого-лингвистическую экспертизу по административному делу о ликвидации организации под названием ВТОЦ (расшифровка – Всетатарский общественный центр). Эксперты сделали вывод, что материалы организации содержат «признаки возбуждения ненависти» к русскому народу, а сама деятельность группы направлена на пропаганду идей о независимости Татарстана от РФ. Экспертиза уже поступила в Верховный суд Татарстана, который намерен возобновить рассмотрение дела 10 июня. В пресс-службе суда информацию подтвердили для представителей СМИ.

Ещё в январе 2021 года прокурор Татарстана Илдус Нафиков подал в Верховный суд иск с требованием ликвидации ВТОЦ как экстремистской организации. Признаки экстремизма были обнаружены надзорным органом в выступлениях татарских активистов в 2019 году на митинге, посвящённом памяти защитников Казани от войск Ивана Грозного. Также прокуратура заявила, что ВТОЦ «свидетельствует об экстремистском характере общества». В нём обнаружили «мотивы к приобретению республикой Татарстан самостоятельности, что может привести к нарушению целостности РФ».

Позднее надзорный орган установил «дополнительный факт, свидетельствующий об экстремистской деятельности». В начале 2020 года татарская писательница Фаузия Байрамова выступала на конференции ВТОЦ с призывами к сепаратизму. В материалах дела было уже несколько экспертиз. Устав ВТОЦ был внимательно изучен организацией «МСК-эксперт». Но в самой Всетатарском общественном центре посчитали эту экспертизу «несостоятельной». В 2021 году Верховный суд Татарстана успел провести лишь три заседания по делу организации.

Эксперты провели немало времени над изучением дела ВТОЦ и их устава. Также были тщательно изучены речи госпожи Байрамовой. В итоге эксперты установили в выступлениях «побуждение к выходу республики Татарстана из состава РФ», а также «пути, допускающие насилие». В выводах экспертизы говорится, что активисты из ВТОЦ формируют стереотип русских, как «поработителей» и «захватчиков». В то же время центр при Минюсте заявлял, что в материалах организации нет признаков унижения достоинства человека по принципу национальности. Но всё же было признано наличие выступлений за нарушение целостности РФ.

Защита ВТОЦ не согласна с выводами экспертов. Адвокат организации Алексей Златкин сообщил СМИ, что направил в Верховный суд Татарстана ходатайство о проведении нового расследования, указав, что выводы центра при Минюсте РФ «не имеют формальной определённости», и частично построены на выступлении акции, которую не организовал ВТОЦ. Юрист также считает, что в экспертном заключении нет указаний на то, что устав организации «содержит экстремистские признаки». «Там есть только отрицание авторами устава великодержавного эгоизма и шовинизма», - говорит юрист.

По мнению господина Златкина, активисты организации лишь законно критикуют РФ и реализацию ими принципов федерализма. Вывод экспертов о возможном применении насилия адвокат считает необоснованным. Он полагает, что необходима новая экспертиза, которая должна быть заказана в другом учреждении.