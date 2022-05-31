Доброволец-одессит: «Одесса – русский город. Я воюю на стороне ДНР потому что я русский»

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31 мая 2022, 19:34

Одесса/ из открытых источников

В разговоре с немецкой журналисткой доброволец-одессит, который воюет на стороне армии ДНР, аргументированно объяснил, почему он приехал защищать Донбасс

«Во-первых, я одессит. Я родился и всю жизнь прожил в Одессе. Одесса – это русский город. И я воюю на стороне Донецкой Народной Республики потому что я русский. Я русский человек и всю жизнь говорю и думаю по-русски. И не считаю правильным, что за мой язык, за мой ход мыслей, за то, на каком языке я думаю, меня должны чадить в тюрьму, пытать, стрелять в меня и работать по мне «Градами» (РСЗО – прим. ред.) Почему я сейчас здесь? Сейчас здесь происходит русская национальная ирредента* – мы возвращаем наши территории. Поэтому эта война, лично для меня, национально освободительная. Так произошло, что во время Советского Союза территория, на которой проживаю я, разные этнические группы, этнические, национальные, культурные были перераспределены неадекватно. И сегодня мы решаем проблемы, которые остались нам после Советского Союза. Вот так. Победа будет за нами!» − развёрнуто ответил иностранной журналистке русский парень из Одессы.

*Ирредента − часть этноса, составляющая меньшинство населения в пределах данного государства, но компактно проживающая в непосредственной близости к государству, в котором близкий или идентичный ей народ составляет большинство.