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Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

Раймонд Паулс: На Домской площади даже вечером совсем мало людей

, 17:03 , Шеф-редактор балтийского бюро АН

Раймонд Паулс: На Домской площади даже вечером совсем мало людей
Фото: pixabay.com

К сожалению, Рига стала постепенно «пустеть»… Обычно, летом «старушка», так ласково называют латвийцы Старую Ригу, кипит, бурлит и принимает гостей. Сегодня, увы… Центр Риги, Домская площадь, совершенно опустела. Это заметил и Маэстро Раймонд Паулс.

«Недавно я был на Домской площади… Людей нет! Даже вечером очень мало. Совсем не так, как когда-то было. Гляжу на Домскую площадь, которая раньше была полным полна, на которой шумели, кричали, выступали – теперь тихо и пусто. И не видим больше на Даугаве кораблей… не видим туристов… Рига должна кипеть. Жаль…»

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