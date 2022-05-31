Суд в Латвии признал наличие семейных отношений у однополой пары

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

31 мая 2022, 16:59 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Впервые в Латвии суд удовлетворил иск однополой пары и признал наличие семейных отношений.

Политику правительства Латвии можно видеть по… судам… Нет, речь тут идет не о законе, а о том, кто сильнее, то тот и прав! Как постановила элитка в правительстве, то так и суды решают… Единогласно!

Нынче в Латвии идет пропаганда однополых отношений! Вполне серьезно! Не дай Бог, кто-то скажет в лицо представителю ЛГБТ дурное слово, то немедленно отправится в «застенки»…

Мне понравилось, как мой коллега в шутку заявил, когда к нему вечером пристали хулиганы и хотели отобрать телефон…

«Знаешь, когда ко мне пристали трое, то я практически… «о…я» и сказал им, что я гомосексуалист, а бить меня – гомофобия! Отстали же!»

Это уже не шутка в Латвии, а реальность! Намедни, оппозиционные депутаты Сейма выступили против балтийского шествия представителей ЛГБТ, так на них дело правоохранительные органы завели!

Потому и административный районный суд Риги вынес первое решение, удовлетворяющее заявление однополой пары и устанавливающее «наличие публичных правовых отношений». Иными словами, однополая пара признается семьей по статье 110 Конституции Латвии!

Что сказано в 110 статье Конституции???

«Государство защищает и поддерживает брак – союз между мужчиной и женщиной, семью, права родителей и ребенка. Государство особую поддержку оказывает детям-инвалидам, детям, оставшимся без опеки родителей или пострадавшим от насилия».

Вона как! Видали, как можно «трактовать» Конституцию - Библию Латвии!

А как объяснил это суд?

Административный суд Риги, разумеется, объяснил – сослался на выводы Конституционного суда и Сената! По их мнению, понятие семьи охватывает также пары одного пола, если между лицами существуют тесные личные связи, основанные на понимании и уважении!

Вот вам и Конституция Латвии! А как же ее, простите, «цитируют» по поводу и без – мол, наша Библия, наша свобода!!!

Почему так происходит в Латвии?

Выскажу свое личное мнение!

Дело в том, что вся модель жизни, которую навязывает нам элитка правительства Латвии, диктует США. А верхушка правительства Латвии «посажена» в кресла американскими хозяевами… А за океаном же свобода, равенство и прочие «побрякушки»… на словах… Нам же в Латвии Белый дом указывает, как жить, как одеваться, с кем спать, как по нужде ходить…

Да и нет большого секрета, что, например, МИД Латвии – сосредоточение однополой любви! Сам глава МИД Эдгарс Ринкевич не скрывает, что он представитель ЛГБТ… Думаю, что «под свое крыло» он собирает представителей-«коллег»… МИЛ – самое «подходящее» и сладкое место!

А вот меня волнует очень момент – если человек, например, состоит в отношениях с двумя «особями» и у них все происходит с уважением, пониманием, то суд Латвии какое вынесет решение? Это семья или просто разврат? Стоит серьезно подумать, потому как, если будет отрицательное решение, то это дискриминация! Или все позволено только парам ЛГБТ?

Да, уж… Недоработала элитка Латвии…