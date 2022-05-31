В соцсети люди делятся эмоциями от инцидента, произошедшего в парке «Тайган»

Аргументы Недели → Общество 13+

31 мая 2022, 16:40 Источник: Аргументы недели-Крым

Зачем сотрудник зоопарка белым днем зашел в клетку к ягуару, ягуар выяснять не стал и начал рвать человека на части.

Вчерашний понедельник стал для «Тайгана» черным днем недели. Происшествия с членовредительством гостей случались там и раньше, но этот случай был самым вопиющим в прямом смысле слова – к вечеру соцсети наполнились эмоциями очевидцев, которые рассказывали о воплях загрызаемого и диких криках обезьян в соседних вольерах, возбужденных сценой из дикой природы.

Если незапланированное кровавое шоу видели дети (а редкий взрослый не берет с собой в «Тайган» ребенка), то они точно долго не смогут забыть этот ужас.

Почему сотрудник зоопарка повел себя столь безответственно и нарушил меры безопасности выясняет полиция, проверка которой проста – если подписал пострадавший документ, что в клетку входить нельзя, то во вчерашнем шоу с раздиранием никто кроме него и не виноват.

Новая трагедия случилась на фоне недавнего откусывания тигром пальчика малолетнему ребенку в «Тайгане». Дело это передано в суд, который вот-вот должен будет начаться. И может так статься, что черный понедельник для зоопарка перерастет в безрадостное лето.