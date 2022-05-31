В Челябинской области в День защиты детей можно получить консультации врачей

Аргументы Недели. Челябинск → Общество

31 мая 2022, 15:53 Анна Семенова

Деткам в "профессиональный праздник" проверят состояние здоровья. Фото: телеграм-канал Минздравствуйте

Узкие специалисты будут дежурить в парках и скверах.

Активное внимание здоровью маленьких южноуральцев уделят завтра, 1 июня. В регионе состоится акция «За здоровое детство».

В ЧелГУ (ул. Бр. Кашириных, 129) с 9:30 до 13:00 в рамках фестиваля «Солнечные каникулы» пройдет мастер-класс, на котором можно узнать все о рациональном питании.

Также завтра в детской поликлинике № 6 (кабинет здорового ребенка), поликлинике ГКБ № 11, областном наркологическом диспансере г. Магнитогорска (кабинет детского населения) пройдут дни открытых дверей, лекции, викторины, конкурсы и консультации для родителей.

Деткам покажут познавательные мультики о здоровом образе жизни: «Как медведь трубку нашёл», «Про бегемота, который боялся прививок», «Мойдодыр» и другие.

По области мероприятия пройдут в поликлинике № 3 Медсанчасти Магнитогорска, поликлиниках № 1, 2, 3 ЖК «ГБ № 3 Копейска», детском отделении Карталинской городской больницы, районных больницах Аргаяша и Каслей, горбольнице № 1 города Коркино.

В парках и скверах Челябинска будут дежурить профильные специалисты, мамы и папы с детьми могут задать свои вопросы, а также измерить ребенку уровень насыщения крови кислородом, вес, силу и рост. Обязательно будут викторины и квесты.

Большие праздники для детворы состоятся в Челябинске: