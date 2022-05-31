В Челябинской области в День защиты детей можно получить консультации врачей

Узкие специалисты будут дежурить в парках и скверах.
Активное внимание здоровью маленьких южноуральцев уделят завтра, 1 июня. В регионе состоится акция «За здоровое детство».
В ЧелГУ (ул. Бр. Кашириных, 129) с 9:30 до 13:00 в рамках фестиваля «Солнечные каникулы» пройдет мастер-класс, на котором можно узнать все о рациональном питании.
Также завтра в детской поликлинике № 6 (кабинет здорового ребенка), поликлинике ГКБ № 11, областном наркологическом диспансере г. Магнитогорска (кабинет детского населения) пройдут дни открытых дверей, лекции, викторины, конкурсы и консультации для родителей.
Деткам покажут познавательные мультики о здоровом образе жизни: «Как медведь трубку нашёл», «Про бегемота, который боялся прививок», «Мойдодыр» и другие.
По области мероприятия пройдут в поликлинике № 3 Медсанчасти Магнитогорска, поликлиниках № 1, 2, 3 ЖК «ГБ № 3 Копейска», детском отделении Карталинской городской больницы, районных больницах Аргаяша и Каслей, горбольнице № 1 города Коркино.
В парках и скверах Челябинска будут дежурить профильные специалисты, мамы и папы с детьми могут задать свои вопросы, а также измерить ребенку уровень насыщения крови кислородом, вес, силу и рост. Обязательно будут викторины и квесты.
Большие праздники для детворы состоятся в Челябинске:
- 1 июня: Сад Победы с 9 до 13 часов, сквер на ул. Молодогвардейцев с 10:00-13:00.
- 2 июня: в ДК Новосинеглазово с 11 до 12:30
- 3 июня: на Кировке и в горсаду им. Пушкина с 10:30 до 14:00
- 8 июня: в сквере «Семейный» с 13:00 до 16:00.