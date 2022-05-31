Насколько опасен вирус обезьяньей оспы

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

31 мая 2022, 16:08 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото: pixabay.com

Вполне вероятно, что новый недуг вскоре накроет человечество – оспа обезьян. В нескольких странах Евросоюза уже диагностировано новое инфекционное заболевание – Испания, Португалия, Франция, Италия, Швеция… Да и в Соединенном Королевстве и Австралии был обнаружен этот вирус.

Разумеется, первый актуальный вопрос – какие симптомы возникают у человека, если организм «подхватил» данный вирус?

Сразу хочу сказать, что медики призывают не поддаваться панике, но Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний уже рекомендовал странам ЕС незамедлительно «сконцентрироваться на идентификации, лечении, отслеживании контактов заболевших».

Комментарии члена правления 2-й Рижской больнице Яниса Петрониса:

«Этот вирус далеко «не молодой» - был обнаружен еще в 1958 году в Центральной Африке. Насколько можно было судить, то в Европе этот вирус был замечен крайне редко. Сегодня ситуация изменилась – обезьянья оспа начинает распространяться и по Европе. Это заболевание передается от животных к человеку… Конечно, не от «привычных» домашних животных, а от обезьян и грызунов. Как передается? Через выделения… Возможно, через мясо, если кто-то ест обезьян, например. Я считаю, что любое заболевание опасно – возможны последствия… Мы до сих пор не знаем, какие осложнения мог дать коронавирус… Были же неоднократные случаи, когда человек переболел коронавирусом, то впоследствии его мучает повышенное давление, неважное самочувствие долгое время… Главное, как я считаю, последствия. Насколько мне известно, то симптомы обезьяньей оспы – температура, головные боли, возможно, мышечные боли… Потом могут воспалиться лимфоузлы, возникнуть сыпь на теле, как при ветрянке… Есть предположение, что в «группе риска» те, кто находится в однополых отношениях. Как лечится этот вирус? Препаратами, разработанными для «нормальной» оспы. Существует ли профилактика? Вакцинация».

Есть ли случаи обезьяньей оспы в Латвии?

Как утверждает представитель Латвийского центра профилактики и контроля заболеваний Илза Арая, в стране пока нет заболевания этим вирусом:

«Латвийские эпидемиологи следят за ситуацией, как в Латвии, так и в мире».

А вот директор отдела анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний в Латвии Юрий Перевощиков не был столь оптимистичным – «Возможно, что мы видим только верхушку айсберга...»