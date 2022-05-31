Собянин: Число самозанятых в Москве превысило миллион человек

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31 мая 2022, 14:38 Источник: sobyanin.ru

Фото: vk.com/mossobyanin

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте представил несколько проектов, реализуемых самозанятыми жителями столицы, число которых, как оказалось, уже превысило миллион человек.



«Рост самозанятости является одним из важнейших трендов развития современного рынка труда. Новые технологии позволяют многим людям самостоятельно находить применение своим способностям и талантам. И вместо трудоустройства они выбирают работу на себя. Не обошла эта тенденция и Москву, где без товаров и услуг самозанятых граждан давно уже невозможно представить себе повседневную жизнь. Но никто даже не представлял себе подлинных масштабов этого явления, пока наш город не стал участником федерального эксперимента по внедрению специального налога на профессиональный доход (НПД)», - говорится в сообщении Собянина.



Мэр отметил, что переход на НПД дает возможность самозанятым выйти из тени, легализовать свой профессиональный статус и тем самым расширить круг потенциальных клиентов.



«А заодно - избавиться от множества разных проблем. Платишь 4-6% от дохода и спокойно занимаешься своим делом. Когда вводили НПД, думали, что им воспользуются десятки, максимум, сотни тысяч. Но всего за три с половиной года действия нового налога число самозанятых в столице превысило миллион человек - примерно 15% от всех работающих в столице», - подчеркнул Собянин.



Он отметил, что число самозанятых в городе составляют дизайнеры и художники, программисты и репетиторы, курьеры и водители, строители и ремонтники, представители десятков профессий, востребованных экономикой современной столицы.



«Налог на профессиональный доход постепенно становится серьезным источником пополнения городского бюджета. Только за январь-апрель 2022 года самозанятые перечислили в казну 2,3 млрд руб. - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В помощь самозанятым правительство Москвы предлагает множество самых разных площадок и инструментов», - уточняется в тексте.



Так, в качестве предлагаемого инструмента выступают бесплатные консультации по вопросам открытия и ведения собственного дела от сотрудников государственного бюджетного учреждения «Малый бизнес Москвы» (МБМ).



«Там же предлагают большой выбор программ для бизнес-обучения, начиная с курса «Самозанятость от регистрации до первых клиентов» и заканчивая проектом «Я - самозанятый 2.0», где можно научиться нюансам ведения своего дела по наиболее востребованным специальностям», - рассказал мэр столицы.



По его словам, в помощь самозанятым на портале МБМ работает экосистема «Все о самозанятости от А до Я», агрегирующая меры поддержки, сервисы, услуги и обучающие программы, доступные в Москве. В экосистему встроены популярные площадки по продвижению услуг и поиску заказов. Проект был запущен год назад и за это время собрал более 100 тыс. обращений.



«Получить востребованную профессию и улучшить свои навыки можно в «Технограде» на ВДНХ. А для высококвалифицированных специалистов может быть полезным сервис «Проекты и потребности» Московского инновационного кластера. С его помощью самозанятые могут присоединиться к командам, создающим инновационные продукты и услуги», - добавил Сергей Собянин.



Он пояснил, что самозанятость может быть временной или постоянной, основным занятием или подработкой в свободное от основной работы время, уникальным творчеством или массовой профессией.



«Самозанятость подходит студентам и молодым мамам, состоявшимся профессионалам и пенсионерам. Главное - это желание найти достойное применение своим знаниям и талантам. Поэтому правительство Москвы будет и впредь поддерживать стремление москвичей к открытию и продвижению своего дела», - заключил мэр столицы.



