Андрей Бочкарёв: Строительство дублера Киевского и Калужского шоссе в ТиНАО завершено на 20%

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31 мая 2022, 14:18

Бочкарев А.Ю. Фото: соцсети

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство дороги «Мамыри – Пенино – Шарапово» в ТиНАО завершено на 20%.



«Строящаяся на территории Новой Москвы автодорога «Мамыри – Пенино – Шарапово», которая фактически станет дублером Киевского и Калужского шоссе, готова на 20%. На сегодняшний день выполнено устройство 40% дорожного покрытия, за исключением верхнего слоя. Также в настоящее время ведутся работы по монтажу и переустройству инженерных коммуникаций», – рассказал Андрей Бочкарёв.



Он уточнил, что строительство трассы разделено на две очереди: протяженность 1 очереди составляет 8,3 километра, а 2 очереди – 1,9 километра.



«Строительство 1 очереди началось в январе 2020 года. Проект включает в себя четыре искусственных сооружения: два путепровода тоннельного типа и два моста», – отметил Андрей Бочкарёв.



По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, полностью готова подземная часть и подпорные стенки путепровода тоннельного типа на пересечении с дорогой «М3 «Украина» – Середнево – Марьино – Десна», также частично выполнена выемка грунта для строительства путепровода тоннельного типа на пересечении с дорогой «М3 «Украина» – Сосенки – Ямонтово».



«На стройплощадке моста через реку Сосенка частично оборудованы подходы и выполнена подготовка грунта к монтажу свайного основания под опоры. Также выполнена подготовка свайного основания под опоры и установлена первая опора моста в районе СНТ «Родник», – пояснил Владимир Жидкин.



Глава ведомства напомнил, что летом 2021 года был введен в эксплуатацию первый участок дороги «Мамыри – Пенино – Шарапово» протяженностью 1,1 км – от Николо-Хованской улицы до трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».



Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что до конца 2022 года на территории ТиНАО планируется завершить строительство более 30 километров автодорог.



«Одним из ключевых объектов, ввод которых запланирован на этот год, станет дорога «Воскресенское – Каракашево – Щербинка» протяженностью свыше 11 километров», – рассказал заместитель мэра столицы.



