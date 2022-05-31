Как сын российского олигарха Дмитрия Мазепина лишился места в «Формула-1»

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31 мая 2022, 12:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: compromat.ru

На фоне российской спецоперации в Украине возник серьёзный дипломатический скандал. Западные страны в разы усилили санкционное давление. Под ограничения попали не только крупные российские деятели, но и члены их семей. Впрочем, страдают не только те, кто попал под санкции, но и те, кого ограничения не коснулись. Например, Никита Мазепин, сын Дмитрия Мазепина, совладельца «Уралкалия» и участника списка Forbes, в одно мгновение лишился места в гоночной команде «Формула-1». А ведь это было фактически смыслом его жизни.

Ещё утром 5 марта 2022 года Никита зашёл в интернет и увидел тревожные сообщения. В СМИ циркулировали слухи о том, что американская команда «Формула-1» Haas, пилотом которой как раз был Мазепин-младший, может разорвать с ним сотрудничество. Письмо о расторжении контракта сын российского магната получил всего за несколько минут до того, как это было объявлено публично. «Часть коллег меня поддержала, - рассказал журналистам Никита Мазепин. - Но для команды Haas я действительно стал персоной нон грата. Всего за одну ночь. В один момент никто не захотел иметь со мной ничего общего, даже директор команды».

Уже через несколько дней Никита и его отец попали под санкции ЕС. Дмитрий Мазепин попал под ограничения из-за его близости к российскому президенту. А сын – только из-за отца, который являлся спонсором Haas. Никаких других причин указано не было. Но и это стало для Никиты ударом. Он назвал санкции в свой адрес несправедливыми. В «Формуле-1» 23-летний гонщик провёл всего один сезон. В общем зачёте Мазепин занял последнее, 21-е место и не набрал ни одного очка. Лучшим его результатом было 14-е место по итогам Гран-при Азербайджана.

Разрыв Haas с Никитой Мазепиным прошёл вопреки официальному решению МФА о допуске российских гонщиков к соревнованиям. Данное решение пилот намерен оспаривать. Одновременно с расторжением контракта с Никитой Haas в одностороннем порядке расторгла и спонсорское соглашение с «Уралкалием». В ответ компания потребовала незамедлительно вернуть уже перечисленные 12 млн евро. Haas же не только отказала «Уралкалию», но и даже потребовала компенсацию в 8 млн евро за «упущенную выгоду».