ЦБ ограничил торги иностранными акциями

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31 мая 2022, 11:44 Диана Михальчук

С 30 мая ЦБ России ограничил торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы расчетно-клиринговыми организациями, указывается на сайте регулятора.

Банк России принял решение ограничить обращение иностранных ценных бумаг на биржевых торгах, которые заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями (депозитариями). Исключение составляют ценные бумаги иностранных эмитентов, осуществляющих основную производственно-экономическую деятельность в России. Как указывается в сообщении, данное решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов, а также для минимизации рисков. Ранее Центробанк снял запрет на короткие продажи акций и валюты, разрешив инвесторам брать выгоду с понижения их стоимости.

В связи с этим, СПБ Биржа обособит иностранные ценные бумаги, которые учитываются и хранятся на счетах расчетного депозитария. По каждому наименованию иностранных ценных бумаг рассчитается соотношение долей между ценными бумагами доступными для торгов и долей обособляемых. Исходя из полученной пропорции, на счете каждого клиента определится количество ценных бумаг подлежащих переводу в неторговый раздел. Эта процедура коснется только тех клиентов, в портфеле которых имеются иностранные ценные бумаги, подлежащие обособлению.

Обособление коснется ценных бумаг, прошедших первичный листинг на американских фондовых биржах, за исключением HeadHunter Group PLC, Yandex N. V., Cian PLC. Обособление также не коснется ценных бумаг TCS Group Holding PLC и Fix Price Group Ltd. Все инвесторы, часть ценных бумаг которых попадет под обособление, останутся законными владельцами всех приобретенных ими бумаг, включая все ценные бумаги, переведенные в неторговый раздел. Также нужно отметить, что в портфеле клиента будет обособлена только часть таких бумаг, их точное количество будет определено исходя из принципа пропорциональности.

Права собственности на ценные бумаги подтверждаются выписками из депозитариев, в которых открыты счета депо каждого инвестора. СПБ Биржа пишет, что в результате исполнения предписания, полностью будут отделены свободно торгуемые иностранные ценные бумаги от ценных бумаг, торги которыми невозможны до изменения политики Euroclear в отношении российских депозитариев. Но при этом те бумаги, которые не связаны с Euroclear останутся в доступе. Инвесторам для заключения биржевых сделок будут доступны более 1650 наименований ценных бумаг международных компаний. В денежном отношении доля обособленных ценных бумаг составит более 14 % от доступного для торговли клиентского портфеля всех участников торгов СПБ Биржи.

Таким образом, торговля ценными бумагами продолжается. При этом некоторое количество ценных бумаг, независимо от брокера, окажется на неторговом счете. Все это не отразится на деятельности долгосрочных инвесторов.