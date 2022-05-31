В Челябинской области повысилась рождаемость

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

31 мая 2022, 09:44 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Регион вошел в восьмерку субъектов России с положительной динамикой.

По итогам 2021 года на Южном Урале зафиксировано положительное сальдо миграции. В Челябинскую область приехало практически на 3 тысячи человек больше, чем уехало. Но, что гораздно важнее, в регионе родилось больше детей, чем в 2020. Таким образом, в прошлом году Челябинская область стала одной из 8 субъектов России с положительной динамикой рождаемости и единственной по этому показателю в Уральском федеральном округе.

«Люди начинают верить в регион и связывать с ним свое будущее. И мы делаем все, чтобы это будущее было достойным, чтобы наши ключевые проекты развития были реализованы», — прокомментировал губернатор Алексей Текслер в своем сегодняшнем послании к Законодательному Собранию.

Он отметил, что на Южном Урале продолжится строительство метро, университетского кампуса, IT-квартала, а также воплощение других масштабных проектов, которые делают регион привлекательным и комфортным для жизни.

«Развитие остается в повестке, это наш стратегический приоритет. Мы не отказываемся ни от одного проекта, все они будут реализованы», — особо подчеркнул Алексей Текслер.