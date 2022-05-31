Голливуд от нас ушёл - что будет с российской системой кинопроката?

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31 мая 2022, 09:40 Никита Мальков

pixabay.com

Судьбе кинотеатров в мире точно не позавидуешь. Начиная с пандемии ковида заполняемость кинозалов начала спадать. Люди перестали смотреть кино на большом экране, но не из-за упадка популярности киноиндустрии. Вынужденная изоляция во время бушевания вируса отбила охоту у людей ходить в кино. В то время стремительную популярность стали набирать онлайн-кинотеатры. Людям было просто удобнее купить месячную подписку и получить доступ к огромному количеству фильмов.

В такой реальности российские кинотеатры находились два года назад. И казалось, что если ограничения на посещение публичных мест в ближайшее время не отменят, то кинотеатры просто вымрут, как мамонты.

Но чудо произошло, к лету 2021 года ограничения были сняты, люди стали выходить на улицы. Российский кинопрокат действительно стал набирать былые обороты, в кинозалы хлынул поток людей.

Все побежали смотреть новинку Дени Вильнева «Дюна», которая была показана в России на неделю раньше, чем в остальных странах. Жадно смотрели триллер Гая Ричи «Гнев человеческий» и последний фильм бондианы с Дэниелом Крейгом «Не время умирать». Эти фильмы собрали колоссальную кассу в российском прокате. Сети кинотеатров России быстрыми темпами восстановились и зарабатывали в разы больше предыдущих годов. Прокатчики были довольны, публика «изголодавшаяся» по кино на большом экране покупала билеты на сеансы, а владельцы кинотеатров получали деньги за продажу попкорна и жетонов для игры в автоматы. Дела шли хорошо, но не надолго, к сожалению.

С приходом 2022 года ситуация в России для бизнеса стала еще хуже, чем в «пандемийные» годы. Февральские события изменили многое, от обычного быта граждан до состояния крупных предприятий. Сферу кино изменения также не обошли стороной.

Российский рынок кино покинуло пять крупнейших голливудских студий. Это Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney Pictures, Sony Pictures и Paramount Pictures. Эти гиганты поставляли в российский прокат огромное количество фильмов. Из-за их ухода не вышли крупные супергероики, такие как «Морбиус» с Джаредом Лето, «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». В том числе не вышел в прокат исторический фильм Роберта Эггерса «Варяг», который мог бы стать блокбастером в России.

Крупные мейджоры покинули российский рынок кино не только по политическим соображениям. Существенную роль сыграло то, что в начале марта банки России стали отключать от платежной системы SWIFT, через которую проходят все мировые транзакции. Из-за этого у российских представительств не стало возможности расплачиваться с западными киностудиями, а деньги решают всегда.

Кинопрокат без больших премьер теряет огромные деньги. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика» за февраль месяц было заработано на 44% меньше, чем в январе. А одной из самых крупных сетей кинотеатров «Киномакс» пришлось закрыть 30 кинозалов и два кинотеатра. По словам генерального директора Дмитрия Наратова, выручка компании по итогам апреля и мая упала на 63%. Больше чем в половину, но ситуация не меняется. С каждым последующим месяцем будет становиться всё хуже.

Отчаявшись, кинопрокатчики пошли на крайние меры в виде нелегальных показов. По сути, это возвращение в эпоху массового пиратства, но российским кинотеатрам необходимо как-то выживать. Поэтому нелегальному показу фильма «Бэтмен» власти не воспрепятствовали. Этот показ прошел в арендованном зале московского кинотеатра «КАРО Атриум» по инициативе основателя паблика MovieBlog в VK.

Такого рода показы — всего лишь разовая акция и ситуации не спасут. Кинопрокатчики это понимают. Судя по всему, российское правительство тоже. Там готовят законопроект о «принудительном лицензировании» фильмов. Этот закон позволяет прокатывать фильмы в кинотеатрах, но без соблюдения прав интеллектуальной собственности киностудий гигантов. Таким образом, этот закон либо спасет российский прокат, либо заставит уйти окончательно голливудские студии с нашего рынка кино.