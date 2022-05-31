Очистные сооружения Челябинска начнут реконструировать в 2022 году

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

31 мая 2022, 09:35 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Проект получил финансирование из Фонда национального благосостояния.

В этом году Челябинск приступит к реконструкции очистных сооружений. Проект обновления получил федеральное финансирование из Фонда национального благосостояния. Об этом сегодня сообщил губернатор Алексей Текслер в своем послании к Законодательному Собранию Челябинской области.

Тема экологии стала важной частью обращения главы региона к депутатам. Алексей Текслер напомнил о том, что на Южном Урале реализуется первый в стране региональный экологический стандарт, продолжается работа в рамках подписанных с промышленными предприятиями экологических соглашений, действует Единый центр онлайн-мониторинга чистоты атмосферного воздуха.

Одним из главных достижений 2021 года стало завершение рекультивации Челябинской городской свалки, которая была создана еще в середине прошлого века. И хоть к 1980-му году ее потенциал был полностью исчерпан, она использовалась вплоть до 2018.

В ближайшее время будет закрыта, а затем рекультивирована городская свалка в Магнитогорске. Там запустят мусоросортировочный комплекс с полигоном для переработки твердых коммунальных отходов.

Также губернатор рассказал о работе регионального правительства по обеспечению жителей Челябинской области чистой водой.