Латвийский актер Андрис Лиелайс сбежал из Москвы практически в одних «портках»

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30 мая 2022, 19:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Латвийский актер эпизодов Андрис Лиелайс, тот самый, который прожил в РФ около 40 лет, где зарабатывал, что позволяло неплохо жить, сбежал из Москвы, потому, по его словам, «ему не простили откровенности о ситуации на Украине».

Рекламу самому себе, надо отдать должное, актер эпизодов, делает умело – раздает интервью латвийским СМИ - кто попросит! И кто не просит!

Сегодня Андрис Лиелайс рассказал латышским СМИ, находясь в Латвии, что он сбежал из Москвы «без документов и разрешения на выезд».

Актер заявил, что когда он не поддержал спецоперацию и высказался об этом, то ему поступил «серьезный звонок со словами о том, что он должен исчезнуть».

По словам «эпизодника» он тайком пробирался в Латвию через Беларусь и Литву!

Как оказалось, в Латвии у актера нет «ни кола, ни двора», и он остановился у друзей, чтобы подумать, а как же перевести семью из Москвы в Ригу, и обеспечить стабильный источник дохода.

Как я понимаю, что «высоких постов» никто актеру в Латвии не предлагает! Кстати, у г-на Лиелайса в России остались непогашенные долги, и, видимо, потому он «ползком» добирался до Латвии!

Но меня «восхищает» другое – смотрите какой мужчинка храбрый – «сдернул» в Латвию, а семью оставил на «растерзание»! «Джентльмен», однако!