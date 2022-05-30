Актеру Джону Малковичу нравится центральный рынок в Риге

Голливудский актер Джон Малкович нынче находится в Латвии, где выпустил спектакль с Ингеборгой Дапкунайте «В одиночестве хлопковых полей». После спектакля актер рассказал латвийским СМИ о Риге.
Актеру, несомненно, понравилась столица Латвии: «Очень нравится. Хорошего размера город, в котором приятно жить. Мне нравится гулять по Риге. Есть отличные кафе и рестораны. Мне очень, например, нравится центральный рынок», - заявил актер.
Есть предположение, что Джона Малковича латвийский театр «Дайлес» хочет привлечь в качестве режиссера в спектакле «Леопольдштадт» по пьесе Тома Стопарда. Как говорит сам актер – «да, мы говорили об этом, и я рад бы вернуться вновь, чтобы поработать…»