Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Общество 13+

Глава Минюста ДНР Сироватко заявил, что некоторым украинским военнопленным грозит высшая мера наказания

, 19:40 Источник: Интерфакс

Глава Минюста ДНР Сироватко заявил, что некоторым украинским военнопленным грозит высшая мера наказания
фото: pixabay.com

Некоторым украинским военнопленным, в том числе вышедшим с белыми флагами с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Эту информацию в понедельник, 30 мая, сообщил "Интерфаксу" министр юстиции Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Сироватко. По словам главы Минюста ДНР, по каждому конкретному случаю справедливое решение будет вынесено в правовом поле.

Сироватко отметил, что, по предварительной информации, среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь.

Министр юстиции республики отметил, что "все военнопленные содержатся в достойных условиях", они обеспечены трехразовым питанием, медицинским обслуживанием, у них имеется все жизненно необходимое.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Соратников Порошенко намерены допросить по делу о госизмене

Вот уже второй год в Украине продолжается скандал между действующей властью и бывшим президентом Петром Порошенко. И скандал не утихает даже во время российской спецоперации. В СБУ намерены допросить бывшего секретаря Совбеза Александра Турчинова, экс-премьера Арсения Яценюка и экс-главу МВД Арсена Авакова по делу, фигурантом которого как раз выступает Порошенко. Назначенный на 30 мая допрос вышеупомянутых лиц станет уже второй попыткой получить показания ближайшего окружения бывшего лидера. Порошенко подозревается не только в «госизмене», но и в «финансировании терроризма».

Происшествия

В Донецкой области в результате боевых действий повреждена ветка аммиакопровода «Тольятти – Одесса»

В Донецкой области в результате боевых действий повреждена ветка аммиакопровода "Тольятти – Одесса", возникла утечка аммиака. О произошедшем нарушении герметичности ветки аммиакопровода в Бахмутском районе в Донбассе в понедельник сообщил назначенный украинскими властями глава "Донецкой областной военно-гражданской администрации" Павел Кириленко.