Глава Минюста ДНР Сироватко заявил, что некоторым украинским военнопленным грозит высшая мера наказания

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30 мая 2022, 19:40 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Некоторым украинским военнопленным, в том числе вышедшим с белыми флагами с территории металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, грозит высшая мера наказания - смертная казнь.

Эту информацию в понедельник, 30 мая, сообщил "Интерфаксу" министр юстиции Донецкой народной республики (ДНР) Юрий Сироватко. По словам главы Минюста ДНР, по каждому конкретному случаю справедливое решение будет вынесено в правовом поле.

Сироватко отметил, что, по предварительной информации, среди тех, кто находится под стражей, есть такие лица, которым будет присуждена высшая мера наказания. Согласно Уголовному кодексу ДНР - это смертная казнь.

Министр юстиции республики отметил, что "все военнопленные содержатся в достойных условиях", они обеспечены трехразовым питанием, медицинским обслуживанием, у них имеется все жизненно необходимое.