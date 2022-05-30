Депутат Сейма Латвии Юлия Степаненко: Те, кто принимает решения о сносе памятника Освободителям Риги, понимают, что делают больно

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

30 мая 2022, 19:28 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Как оказалось, не все депутаты поддерживают снос памятника Освободителям Риги от нацистских захватчиков. Пример тому – депутат Сейма Латвии Юлия Степаненко.

По ее словам, тот факт, что одна политическая сила использовала это памятное мероприятие для ловли голосов, не означает, что нужно осуждать людей, которые идут к памятнику.

На вопрос, почему люди не могут поминать своих близких на кладбище в этот день, она выразила недоумение: «Почему люди, которые привыкли ходить в одно место, чтобы поминать своих близких, должны идти в другое место?»

По словам депутата, русскоязычное население очень болезненно воспримет снос памятника: «Думаю, народ это воспримет очень болезненно. Те, кто принимает эти решения, прекрасно это понимают. Они могут прекрасно быть едиными. Эта сплоченность не может быть реализована на такой основе. Вы думаете, что, снеся этот памятник, мы теперь все объединимся?» - вопрошает депутат.