В Бельгии демонтируют памятник латвийским военным, которые служили на стороне нацистской Германии

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30 мая 2022, 19:33 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Вот и прилетела «ответка» националистам Латвии – в Бельгии хотят демонтировать памятник тем латвийским военным, которые служили на стороне фашистской Германии.

Правильно говорят, что «Бог не Тимошка, видит немножко» - решили националисты Латвии снести Памятник Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков, а тут и им прилетел «подарок» - памятник-улей, который установлен в Брюсселе «в честь» латышских военных, которые служили на стороне нацистов Германии, решили снести! Не «понимает» освобожденная Европа советским солдатом в 1945 году, а зачем нужен памятник пособникам нацистов? Да еще в сердце Европы!

Нынче посол ЛР Андрис Ражанс в Бельгии, с утра пораньше обратился в МИД Бельгии с нотой протеста – «не сметь» сносить памятник латвийским военнопленным!

По какой причине?

По словам посла, памятник напоминает бельгийскому обществу о трагических последствиях Второй мировой войны – в лагере для военнопленных в Зедельгем в 1945 году содержались более 12 000 латвийских военнопленных. Вона как! Оказывается, освобожденная Европа в 1945 году от нацизма должна «визжать» от радости, что столько латышских военных воевали на стороне нацистов! Уму непостижимо!

Возмущению посла ЛР в Бельгии не было предела!!!!!

«Для Латвии неприемлемо, что муниципалитет Зедельгема принял решение о демонтаже памятника без согласования с Латвийским музеем оккупации. МИД Латвии ожидает от Бельгии точной информации о дальнейшей судьбе памятника!» - заявил посол.

Чудны дела твои, Господи! Значит, как за пару часов принимать в парламенте новый законопроект о сносе памятника Освободителям Риги от нацистов без согласования с Россией, хотя существует международный договор, а также хамить официальным лицам РФ, когда те предлагали дипломатично договориться – норма! А вот когда чувства националистов затронули в отношении военных преступников – в этом лагере содержались и те, кто расстреливал мирное население на территории и Латвии, и Псковской, Ленинградской областях, то возмущению нет предела!

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич выступил с заявлением:

«К сожалению, предыдущие усилия не увенчались успехом, так как экспертное обсуждение не предложило четких сценариев дальнейших действий».

Министр иностранных дел Латвии посетовал, что в дискуссии о судьбе памятника не принимают ситуацию на Украине и активную российскую пропаганду против памятника!

А потому, что Европа прекрасно помнит, кто принес ей свободу от нацизма! А вот для националистов Латвии – «печалька»! Видимо, «возрождение нацизма» не очень прельщает Европу!

Что посеешь, то и пожнешь!