Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев: не надо «торговать информацией» о гибели российских военных в СВО

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30 мая 2022, 19:04 Источник: zebra-tv.ru

Александр Авдеев, фото: vk.com/aaavdeevvl

Временно исполняющий обязанности губернатора Владимирской области Александр Авдеев в понедельник назвал оглашение сведений о погибших во время спецоперации на Украине российских военных «торговлей информацией».

Глава региона считает, что эта информация даст «повод для врагов трактовать события в выгодном им свете». Александр Авдеев заявил об этом на пресс-конференции, его ответы опубликовал сайт телеканала «Зебра ТВ».

Журналисты рассказали, что с трудом добывают информацию, поэтому данные отличаются, появляются сплетни по этому поводу, пишут владимирские СМИ сегодня.

Авдеев ответил, что в ходе спецоперации погибли более 20 уроженцев Владимирской области. Но заявил, что при нынешней международной обстановке «не надо торговать информацией» о наших потерях.

По словам Авдеева, одно дело — отдать дань уважения и воздать почести героям, другое дело — разогревать эту тему, давая повод для врагов трактовать события в выгодном им свете. Авдеев пообещал, что все имена будут увековечены.