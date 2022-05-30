Вероятность выхода РФ из многих международных организаций очень высока

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30 мая 2022, 18:10 Александр Крохмаль, Журналист Источник: iz.ru

На данный момент в Госдуме проверяют: из каких организаций РФ может выйти в ближайшее время.

Эти сведения уже подтвердила первый зампред комитета ГД по международным делам, Светлана Журова. «Было принято решение провести серьёзную экспертизу всех наших международных договоров и участия РФ в различных международных организациях», - заявила политик, «Сейчас такая серьёзная работа в Госдуме будет проведена, и в итоге будет понятно, из каких соглашений мы выходим. Вячеслав Володин дал такое поручение всем комитетам. В течение ближайшего времени мы должны всё рассмотреть».

Член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков так же уверен, что в ближайшее время РФ выйдет из других организаций. По его мнению, такая вероятность очень высокая. Господин Цеков отмечает, что следует пересмотреть необходимость участия в том же ОБСЕ. Как считает эксперт, эта организация вообще не способствовала разрешению конфликта на востоке Украины. Но всё же каждое соглашение должно тщательно рассматриваться профильными ведомствами. Стоит также отметить, что Минобрнауки на сегодняшний день вместе с МИДом анализирует возможность прекращения образовательных соглашений между РФ и США.