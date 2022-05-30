Телеведущий Норкин посмеялся над жалобами российских миллиардеров из-за санкций и рассказал анекдот о Чубайсе

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30 мая 2022, 17:38

Андрей Норкин, фото Вконтакте

Телеведущий Андрей Норкин посмеялся над жалобами российских миллиардеров из-за санкций и рассказал анекдот о покинувшем Россию Анатолии Чубайсе. Ведущий программы «Место встречи» в студии обсудил проблемы крупных российских предпринимателей из-за западных санкций. Норкин напомнил об основателях «Альфа-групп» Петре Авене и Михаиле Фридмане, которые пытаются оспорить ограничения в суде ЕС. Авена и Фридмана британские власти проверяют на предмет обхода санкций.

В отношении Чубайса санкции не введены, но он уехал из России и был замечен в Турции около банкомата.

Традиционный анекдот в конце выпуска телеведущий посвятил ему, - сообщает ФБА «Экономика сегодня». В СМИ проходила информация, что Чубайс вылетел частным бортом через Турцию в Израиль, а в итоге добрался до Италии на свою виллу. Также журналисты сообщают, что тайные счета Чубайса и его имущество стали предметом изучения российскими правоохранителями.

Норкин напомнил, что в свое время 66-летний Чубайс был главой РАО «ЕЭС» и поэтому рассказал анекдот: «А что будет, если наклониться к розетке и громко крикнуть туда: "Чубайс, выходи"?" Чубайс не выйдет. Но если взять рубль, свернуть его в трубочку и засунуть в розетку – возьмет».

Если верить СМИ, российские правоохранительные органы подозревают наличие у Чубайса секретных счетов в западных банках, куда он мог выводить незаконные доходы. Предположительно, объем счетов экс-главы Роснано может исчисляться миллиардами долларов и евро.