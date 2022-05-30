Сенаторы и депутаты заинтересовались преследованием экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха

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30 мая 2022, 15:44

Сергей Кельбах

Президент РФ Владимир Путин считает важным выполнение задачи по расширению транспортных коридоров в направлении стран, которые являются нашими «ответственными партнерами». Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Одним из таких «коридоров» является трасса М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань», на разработку проектной документации и строительство которой госкомпания «Автодор» уже израсходовала 65,8 млрд руб.

Тем временем аудиторы не смогли подтвердить обоснованность таких огромных трат. Между тем бывший глава госкомпании «Автодор» Сергей Кельбах, уже доказавший свою способность справляться с такими масштабными проектами и выполнять поставленные задачи, находится под домашним арестом. Причем в обоснованности выдвинутых в его сторону обвинений сомневаются даже сенаторы и депутаты.



Строительство трассы М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» предполагает её продление до Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и дальше. Трассу планируется проложить до границы с Казахстаном, а оттуда она пойдет в Китай. Строительство автомобильной дороги обойдется в 539,5 млрд рублей. Еще 115,5 млрд рублей будут потрачены на обходную магистраль вокруг Тольятти и мост через Волгу.



На данный момент госкомпания «Автодор» уже израсходовала 65,8 млрд руб. При этом подтвердить, почему именно такие суммы были потрачены на разработку проектной документации и строительство, аудиторы не смогли.



На фоне этих событий стоит напомнить, что бывшего главу «Автодора» Сергея Кельбаха ранее обвиняли в хищении более 2 млрд руб. при строительстве ЦКАД. Но это уже, как говорится, совсем другая история. В ходе следствия позиция обвинения поменялась. Теперь ему инкриминируют «злоупотребление полномочиями». При этом Сергею Кельбаху грозит до 10 лет лишения свободы.



Об абсурдности выдвигаемых против Кельбаха обвинений говорит не только его адвокат. Неудобные вопросы к следствию возникли даже у российских сенаторов и депутатов.



Сергей Кельбах занимал должность председателя правления госкорпорации «Автодор» с 2011 по 2019 годы. За время его руководства были созданы практически все крупные объекты российской автодорожной инфраструктуры.



Керченский мост был построен на основе предпроектной проработки, выполненной госкомпанией в кратчайший срок с февраля по июль 2014 года.



Сергей Кельбах имел прямое отношение к строительству автомагистрали М11 Москва — Санкт-Петербург. В годы его правления госкомпанией произведена полная реконструкция трассы М4 «Дон», благодаря которой время в пути до Черноморского побережья сократилось в два раза.



Программа создания опорной сети скоростных автомобильных дорог России, ставшая основой Федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети», тоже во многом является заслугой команды Кельбаха.



Бывший руководитель «Автодора» с 2010 по 2018 годы способствовал к привлечению на строительство дорог более 300 млрд рублей частных средств с использованием механизма государственно-частного партнёрства.



Уголовное дело против Сергея Кельбаха было открыто в 2019 году при весьма странных обстоятельствах. Это случилось уже после ухода его с работы из «Автодора».



«Само уголовное преследование Кельбаха началось с рапорта о том, что на интернет-ресурсах имеются сведения о хищении денежных средств при строительстве ЦКАД. При этом в материалах уголовного дела этого сообщения нет, нет ссылки на этот ресурс, вообще ничего нет», - подчеркнул адвокат бывшего главы «Автодора» Олег Вышинский.



По его словам, суть обвинения сводится к трем эпизодам.



«Два эпизода – о якобы имевшем место согласовании нецелевого расходования бюджетных средств на оплату комиссий АО «Крокус Интернэшнл» и ООО «Кольцевая магистраль» по банковским гарантиям. Третий эпизод – якобы имевшее место незаконное выполнение проектных работ по пусковому комплексу №2, выполнение которых, соответственно, было запланировано на 2023 год», – сообщил адвокат Сергея Кельбаха.



Он подчеркнул, что его подзащитный не мог единолично принимать решения по строительству, это находилось в ведении коллегиального органа управления госкомпании. Кроме того, по его словам, деньги в рамках спорных сделок распределялись уже после увольнения Кельбаха из «Автодора».



«Все комиссии, которые уплачивались по банковским гарантиям, уплачивались за счет собственных средств вот этих организаций. Во-вторых, они были включены, соответственно, в расходы, которые связаны со строительством; и по бухгалтерской и налоговой отчётности полностью отражены в расходах вот этих вот организаций. То есть, не за счёт бюджета Российской Федерации, – отметил Олег Вышинский в интервью «Коммерсант FM».



По информации, полученной от госкомпании «Автодор», никакого ущерба государству не было и не могло быть, поскольку все платежи по банковским гарантиям оплачивались подрядчиками из своей прибыли, которая была предусмотрена соответствующими соглашениями. И эта практика по банковским гарантиям применялась госкомпанией не только на ЦКАДе, но и во всех инвестиционных соглашениях и договорах подряда.



Обвинения, выдвинутые против экс-главы «Автодора», стали настолько громкими, что на них отреагировали депутаты и сенаторы в ходе экспертной сессии в Совете федерации РФ.



«Если миллиардные злоупотребления в «Автодоре» действительно имели место, то почему по этому делу проходит всего один человек?» - недоумевает общественность.



Член Совета по правам человека при президенте России Шота Горгадзе считает, что в деле есть «некий конечный бенефициар, который хочет посадить добропорядочного человека в тюрьму».



«С учётом того как ведётся уголовное преследование Сергея Валентиновича, я могу сделать для себя только один вывод: это – заказ», - заявил известный правозащитник.



Стоит отметить, что 11 апреля Шота Горгадзе направил письмо Александру Бастрыкину, в котором попросил главу СК РФ проверить доводы, изложенные адвокатом Сергея Кельбаха. Однако ответа на обращение правозащитника до сих пор не последовало.



У сенатора Елены Афанасьевой возникли вопросы к Министерству транспорта, в структуре которого работал Сергей Кельбах.



«Это же была их стратегия, которую он реализовывал. А если это не их стратегия, что они вообще столько лет его держали?» – заявила она. Сенатор считает, что данное уголовное дело станет показательным для каждого чиновника, который впредь будет бояться проявлять инициативу в своей работе.



Получается, что даже неоспоримые заслуги некоторых российских госслужащих перед государством и обществом не являются гарантией от выдвижения против них сомнительных обвинений. Кто же после этого в России будет создавать, развивать, строить и модернизировать, если лучших руководителей на своих местах необоснованно преследуют?! А ведь именно сейчас, в период тотальных санкций и ограниченности средств, наша страна особенно нуждается в эффективных специалистах, способных быстро и качественно решать самые сложные задачи.