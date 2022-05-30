Владелец «ритуальной империи» Олег Шелягов решил «оживить» души депутатов

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30 мая 2022, 15:00

«Главный похоронщик страны» Шелягов выдвинет на муниципальные выборы в столице более тысячи кандидатов от возглавляемого им Московского отделения партии пенсионеров.

Согласно закону голосование должно состояться в сентябре. Зарплату муниципальным депутатам не платят, зато предоставляют бесплатный проезд на общественном транспорте. Вот только у московских пенсионеров, как известно, эта льгота есть и так. Значит, депутаты из Команды Шелягова уж точно идут во власть не из корыстных побуждений. Мундепы – это не столько про политику, сколько про благоустройство и проблемы местного значения. Кому как не пенсионерам, прекрасно знающим свой район, заниматься решением этих вопросов, реализовав свой потенциал социально активного долголетия.