На Южном Урале увеличилось число получателей областного семейного капитала

Аргументы Недели. Челябинск → Общество 13+

30 мая 2022, 13:59 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Он положен многодетным семьям.

Как сообщает министерство социальных отношений Челябинской области, в регионе возросло число получателей областного семейного капитала. Размер помощи составляет 108 160 рублей.

Капитал положен южноуральским семьям при рождении третьего или последующих детей. Выплату можно направить на образование, лечение, приобретение садового участка, погашение ипотеки или газифицацию.

Добавим, что на данный момент жителям Челябинской области доступны свыше 30 федеральных и региональных пособий. Одними из самых востребованных мер поддержки являются пособия на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17.