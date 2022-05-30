Авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» прошел в Подмосковье

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30 мая 2022, 13:18 Валерий АГЕЕВ

Фото: Групповой пилотаж

28-29 мая в подмосковной Балашихе состоялся 5-й юбилейный авиационный фестиваль «Небо: теория и практика», главное семейное событие весны, посвященное всему, что может подняться в небо — от дронов и воздушных шаров до вертолетов и пилотажных самолетов. Это единственный в России фестиваль, где комфортно себя чувствуют как профессионалы, так и любители авиации, молодежь и семьи с детьми.

- Фокус программы этого года — подростки, наша цель: сформировать сообщество молодежи, увлеченных своим делом. Девиз фестиваля «Когда хобби становится профессией!» и мы искренне считаем, что счастливый человек тот, кто занимается своим любимым делом. Только тогда он становится профессионалом. Мы расскажем о ведущих частных российских компаниях и познакомим с их разработками. Уверен, на многие годы эта площадка станет одной из ведущих, заявил генеральный продюсер фестиваля Адриан Хмельницкий.





Программа фестиваля.

Она отличалась большим разнообразием. На нем выступили лучшие пилотажные группы малой авиации России, прошли выступления чемпионов мира и Европы, соревнования по вертолетному спорту, а также показательные выступления парашютистов и мотопарапланеристов, гонки дронов и многое другое.

Стоит отметить Светлану Капанину, не только единственную женщину в десятке лучших пилотов планеты и единственную семикратную абсолютную чемпионку мира в женском зачете по самолетному спорту, но и лучшего пилота столетия по версии международной авиационной федерации. В 2003 году Светлана была занесена в книгу рекордов Гиннесса как самый титулованный пилот в мировой спортивной авиации.

Светлана Капанина

В этом году Светлана традиционно выступила с захватывающей дух программой вместе с Роман Фалем, лётчиком, многократным чемпионом мира в составе сборной Франции, чемпионом мира по высшему пилотажу на спортивных пилотажных самолетах. Для Романа это авиашоу стало первым в России.

Почетной гостьей фестиваля стала Юлия Крылова – единственная женщина-пилот, которая принимает участие в общем зачете соревнований в классе реактивных самолетов. В сезоне 2020 калужская спортсменка дебютировала в авиационных гонках в классе реактивных самолетах, по итогам которых финишировала десятой в общем зачете.

Юлия Крылова, пилотесса

Третий раз приняла участие в фестивале пилотажная группа «Первый полет». Пилоты выполнили такие фигуры, как «Зеркало», «Пропеллер», «Двойное сердце», «Корона», «Петля Нестерова» и многое другое.



Авиационные гонки среди женщин.

На фестивале прошли Всероссийские соревнования на Кубок Московского авиационно-ремонтного завода (МАРЗ) в поршневом классе и чемпионат Московской области по авиационным гонкам в вертолетном и планерном классах. В авиагонках приняли участие пилоты из разных регионов нашей страны на самолетах Як-52, Як-55, СП-55М, Су-29 и Extra-330.

Главная особенность Всероссийских соревнований на Кубок МАРЗ этого года — авиационные гонки среди женщин, которые состоятся впервые в мире. В числе участниц — как опытные пилотессы, которые уже не раз проявили себя в авиационном виде спорта, так и начинающие спортсмены. Девушки будут соревноваться на самолетах Як-52.

Выставка авиационной техники.

На фестивале было представлено около сотни единиц летной техники на расстоянии вытянутой руки: уникальные самолеты и вертолеты, автожиры, планеры, парапланы, дельталëты, спортивные и коммерческие беспилотные летательные аппараты, последние разработки российского авиастроения в области малой и частной авиации. Также посетители увидели выставку авиационных двигателей из частных музейных коллекций.

Это тоже летательный аппарат

Летная школа «Небо».

В этом году на фестивале работала профессиональная летная школа. Подобное обучение проходят люди, которые хотят стать пилотами. На фестивале занятия прошли бесплатно по предварительной регистрации. Часть из них провел авиационный учебный центр МАГ АЕРО ТРЕНИНГ, который специализируется на подготовке частных пилотов на самолете с одним двигателем Cessna 172. Тренеры компании Cessna Club рассказали, с чего начать путь в авиации и как стать пилотом, а также познакомили участников с устройством самолета и системой его управления.

Научиться оказывать первую помощь и узнать все о безопасности.

Безопасность — это новая зона фестиваля. В течение двух дней взрослые и дети смогли познакомиться с новинками пожаротушения от ВНИИПО МЧС России: роботизированными комплексами пожаротушения, проверить на себе действие индивидуальных средств защиты и стать настоящим участником демонстрации возможностей пожарной машины. На площадке прошли мастер - классы для взрослых по оказанию первой медицинской помощи.



Космос.

Развитие современной космонавтики продемонстрировали российские частные космические компании. Гости фестиваля узнали, как развивалась космическая отрасль от истоков и до наших дней. А дети смогли собрать настоящий макет спутника на мастер-классах, который в будущем будет светить из космоса ярче, чем любая звезда на ночном небе.

С помощью AR-технологий гости увидели, где над Землей в данный момент летит спутник. Российские частные космические стартапы Авант Спейс, Спутникс, Success Rockets продемонстрировали новинки отрасли: микроспутники, спутники и ракеты и расскажут для каких целей они применяются. А ещё гости смогли увидеть настоящую космическую выставку в VR-очках и напечатать на 3d-принтере ракету.

В Космическом лектории эксперты рассказали, какие существуют типы орбит Земли, спутников, про аэрокосмическое образование, тренды в космической отрасли и развеяли мифы об НЛО.

Алексей Николаев в центре

Традиционные участники фестиваля «Музей космонавтики в Москве» и «Центральный Дом авиации и космонавтики ДОСААФ» подготовили для гостей уникальные экспонаты и увлекательные программы. Представители музея поделились удивительными историями и показали связанные с ними космические артефакты: одна из первых реактивных ракет, космические объективы, контейнер Лайки — первой собаки-космонавта, выведенной на орбиту Земли, и многое другое, с чего начиналась космическая эра человечества.

Алексей Николаев рассказал о том, что Центральный Дом авиации и космонавтики совместно с фондом «Наше небо» планирует реализовать серию мероприятий в рамках празднования юбилея выдающегося летчика-космонавта И.П.Волка. Он был участником эпохальной программы «Энергия-Буран», который в своих трудах и публичных выступлениях проповедовал идею опоры нашей страны на отечественные научно-технические силы и ресурсы в российском авиастроении, а также на воспитание в патриотическом духе молодежи, занятой в авиационно-космической отрасли. Планируется снять фильм о И.П.Волке, создать интерактивный альбом-каталог документов, фотографий, писем, связанных с ним.

Так же почетным гостем фестиваля был Серге́й Крикалёв. С октября 2005 до июня 2015 года — обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации (один из четырёх людей, удостоенных обоих званий).

Сергей Крикалев справа

Музей техники Вадима Задорожного.

Это крупнейший в Европе частный музей исторической техники. Здесь собраны лучшие раритетные экспонаты прошлого столетия: боевая техника, оружие, редкие образцы авиации, мотоциклы и сотни ретро автомобилей, ж/д транспорт, космические объекты и предметы быта. Большая часть прошла реставрацию, находится на ходу и внешне выглядит безупречно.

Специально для фестиваля музей подготовил интерактивную зону «Исторический полевой аэродром». Они познакомились с самолётом F-86 Sabre, который был основным американским реактивным истребителем во время Корейской войны, увидели крупнокалиберный пулемёт Дегтярёва-Шпагина, массовый выпуск которого начался в 1940-41 годах.

На экспозиции были также представлен автомобиль «Виллис» (Willys MB), плавающий танк Т-38 и необычная фотозона на кресле-катапульте. А на полевой кухне, каждый из посетителей смог пополнить свои силы настоящей солдатской кашей, вкуснейшим пловом и ароматной выпечкой с чаем.



Dron-зона.

В течение двух дней зрители смогли наблюдать захватывающие гонки дронов, VR- и AR-технологии, дрон-хоккей, мастер-классы по сборке различных модификаций дронов, показательные выступления самых «необычных дронов».

На фестивале прошли двухдневные соревнования среди профессиональных пилотов спортивных квадрокоптеров В зоне Академии дрон-рейсинга все желающие смогли пообщаться с профессиональными пилотами, обучиться пилотированию спортивного дрона и попробовать свои силы в управлении реальным квадрокоптером!

Впервые на фестивале были представлены подводные дроны! Это ни с чем не сравнимый опыт погружения в полёт как для пилотов-новичков, так и для более опытных пользователей дронов. Также работала демо-зона для людей с ограниченными возможностями: полёты в очках и с джойстиком контроля движений, с помощью которого можно управлять дроном одной рукой (DJI Motion Controller).





Самое лучшее детям!

Главными гостями фестиваля были, безусловно, дети, Они получили больше возможностей окунуться в незабываемую атмосферу неба, еще больше мастер-классов, игр, встреч и впечатлений. В Большой детской зоне с бесплатными мастер-классами их ожидали метательные модели из пенопласта с преподавателем-авиамоделистом, сборка и запуск планеров на настоящей катапульте.

На воркшопах от компании FUNbots Education дети смогли почувствовать себя созидателями будущего. Они создавали, конструировали, программировали и испытывали роботизированные комплексы, позволяющие значительно упростить работу современных аэродромов.