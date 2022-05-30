Депутат Исаев: жизнь, которая была до 2014 года или до пандемии коронавируса, не вернется никогда

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30 мая 2022, 12:20 Источник: РИА "Новости"

Москва, pixabay.com

Заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев в понедельник выразил мнение, что прежняя жизнь, какой она была до 2014 года или до пандемии COVID-19, уже никогда не вернется.

Андрей Исаев заявил, что после некоторых встреч в разных федеральных округах к нему подходили граждане и спрашивали, когда начнется прежняя жизнь. Депутат заметил, что та жизнь, к которой россияне привыкли, не вернется. "На нашем веку, на всяком случае", – заметил Исаев.

Он также выразил надежду на то, что граждан РФ ждет "хорошая и замечательная жизнь" в будущем, но она в любом случае будет отличаться от прежней.