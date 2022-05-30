В России начинают готовить строителей со школьной скамьи

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30 мая 2022, 13:00

Фото: Антон Лихачев; На фото: "Школа в Некрасовке" готова к обучению будущих строителей

В следующем учебном году в стране существенно вырастет количество школ с профильными и предпрофессиональными классами. Только новых педагогических классов, по информации Минпросвещения России, будет создано около пять тысяч. Вместе с тем, одним из наиболее динамичных и перспективных направлений со временем может стать создание специализированных строительных классов, которые постепенно смогут восполнить существующую нехватку кадров в отрасли. По словам вице-премьера Правительства РФ Марата Хуснуллина, дефицит работников в строительной сфере по всей России сегодня достигает 1 млн человек, и готовить новых строителей нужно начинать самим, без оглядки на ближнее зарубежье.

В московской «Школе в Некрасовке» в новом учебном году начнет работу экспериментальный строительный класс, в котором будут учиться школьники с 5-го по 9-й классы. Проект будет реализован при участии крупной строительной компании «СКР», которая строит в Москве школы, поликлиники, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

Фото: Антон Лихачев; На фото: Николай Кудлай вручает дипломы ученикам строительного класса

«В рамках сотрудничества наши профессиональные строители, проектировщики будут приходить в школу, проводить для ребят открытые уроки, семинары, практические мастер-классы, готовить познавательные и обучающие видео-ролики. Запланированы и экскурсии на объекты строительства: дети смогут увидеть, как строятся новые школы и детские сады, узнают, какие бывают строительные специальности. А после окончания школы, наиболее способные ученики смогут поступить в профильный строительный вуз, или сразу получить работу в нашей фирме», - рассказал руководитель компании «СКР» Николай Кудлай на церемонии подписания договора о сотрудничестве со «Школой в Некрасовке».

Согласно данным сервисов по поиску работы, только в Москве ежедневное количество открытых вакансий в строительной сфере составляет от 10 до 30 тысяч, причем свыше 25% таких вакансий сосредоточено на юго-востоке столицы. Востребованы монтажники, крановщики, бетонщики, облицовщики, штукатуры, электрогазосварщики. Средняя зарплата в строительной сфере в Москве составляет порядка 80 тысяч рублей. Специалисты высокой квалификации, например, счетчики-замерщики, или монтажники дверей могут претендовать на оклады от 200 тысяч рублей и выше.

«Открытие специализированного строительного класса именно в Некрасовке не случайно, - подчеркнул Николай Кудлай. – Это один из наиболее быстро растущих районов города, здесь ведется интенсивная застройка, возводится очень много социальных объектов, и, соответственно, здесь живет и много строителей. Есть целые строительные династии, в которых дети хотят пойти по стопам своих родителей. Поэтому здесь можно говорить о максимальной востребованности строительных профессий и соответствующего профильного образования, начиная со школьной скамьи».

По мнению директора «Школы в Некрасовке» Майи Булаевой, обучение в строительном классе дает ребятам и их родителям наглядное представление о их будущей работе.

«Среднее образование сегодня становится более сегментированным, адаптированным под запросы экономики и городского хозяйства, и уже после начальной школы многие дети и родители начинают задумываться о профильном направлении, а некоторые и уже о будущей профессии», - подчеркнула Майя Булаева. – Преимущество создания строительного класса с социальным участием бизнеса заключаются в том, что ученики заранее видят, где и с кем они могут работать. Они понимают, что их потенциально будущая работа может располагаться недалеко от дома, а это тоже играет большую роль. На их глазах возводятся объекты, которые строит их возможный работодатель. Поэтому их будущая профессия не является чем-то неопределенным, эфемерным. Они могут посмотреть на нее изнутри, что называется, попробовать на ощупь и в дальнейшем уже не гадать, а принять осознанное решение о выборе профессии».

На презентации строительного класса и подписания договора о сотрудничестве присутствовали и его будущие ученики, причем девочек в строительном классе оказалось ненамного меньше, чем мальчиков. Выяснилось, что девочки видят для себя профессию строителя по-другому. Их больше интересуют специальности архитекторов, проектировщиков, урбанистов, дизайнеров. Прямо в классе девочки уже начали разрабатывать свои первые проекты: где удобнее построить новую детскую площадку в Некрасовке, или как лучше спроектировать дизайн квартиры, чтобы в ней оставалось больше пространства для игр.

Мальчики пока с трудом представляли себе особенности строительного процесса, и чем штукатур отличается от облицовщика, зато безошибочно предположили, какие фундаментальные знания им потребуются для будущей работы. Необходимо было штудировать математику, чтобы точно рассчитать объемы бетона, цемента, строительной пены и сухих смесей, чтобы их ровно хватило для строительства жилого дома.

Объединяло мальчишек и девчонок то обстоятельство, что все они считали профессию строителя интересной и выражали уверенность, что их родители будут ими гордиться.

Фото: Антон Лихачев; На фото: Николай Кудлай верит в возрождение престижа рабочих профессий в России

«Хочется верить, что открытие такого специализированного строительного класса станет началом ребрендинга рабочих специальностей в обществе, возрождением их былого престижа, - отметил Николай Кудлай. - Пришло время вспомнить, что когда-то мы были страной рабочих и инженеров, ни от кого не зависели и сами добивались успехов. Сейчас Россия вступила в эпоху новых экономических вызовов. Необходимо интенсивно развивать свое производство, создавать новые рабочие места. А это значит, что стране остро нужны не менеджеры, а люди рабочих профессий: инженеры, механики, металлурги, слесари, шахтеры, строители. Отрадно, что государство уже запустило проект «Профессионалитет», который призван возродить подготовку специалистов в реальном секторе экономики. Но и на уровне средней школы уже можно закладывать азы профессиональной подготовки будущих строителей».

По словам Николая Кудлая, развитие строительной отрасли со своими кадрами и технологиями послужит катализатором роста всей российской экономики, а обучение строительным специальностям на школьном уровне создаст столь необходимый сейчас кадровый резерв для строительных компаний.