Импортовозмущение Медведева и акция британцев в школьных туалетах России. Резонансные новости недели

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30 мая 2022, 11:11 Николай ХОХЛОВ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.



Импортовозмущение Дмитрия Медведева.



С импортозамещением в России продолжают происходить казусы. До сих пор остается непонятной перспектива работы в нашей стране бренда McDonald's, однако граждане уже принялись придумывать название его возможному российскому аналогу. Среди предложенных - «РосГосКотлета», «Пищеблок» и… «Матушка Русь».



Зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев зашел ещё дальше. Он предложил заменить сам термин «импортозамещение» на словосочетание «технологический суверенитет». По его мнению, «импортозамещение» звучит для россиян «немножко унизительно». Особенно это очевидно, по словам Медведева, когда речь идет о каком-то «барахле — в прямом смысле этого слова».



Стоит отметить, что некоторые в России уже хотя бы попытались перейти от слов к делу. Государственная автоматизированная система (ГАС) «Правосудие» перевела суды общей юрисдикции в цифровой формат. При этом выяснилось, что более 60 российских компьютерных программ, относящихся к операционным системам, оказались с ГАС несовместимы. Пермский краевой суд был вынужден обратиться на портал госзакупок с просьбой разрешить приобретение 171 моноблока с «вражеской» операционной системой Microsoft Windows.





Депутат Госдумы РФ Олег Нилов предложил отправить российских военных отдохнуть на Кубу.



Как известно, депутаты в России всерьёз обеспокоены проблемами простого трудового народа. На прошлой неделе очередь дошла и до военных. С весьма интересной инициативой выступил в Госдуме перед коллегами депутат от партии «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов. Он предложил предоставить возможность российским военным отдыхать и лечиться на Острове свободы.



«На Кубе колоссальные возможности по организации отдыха для наших трудящихся и бойцов, которые сейчас в Украине получают ранения и увечья. Давайте предложим Кубе, чтобы на средства РФ на их курортных территориях были построены новые санатории и здравницы. Особенно, для военнослужащих», - заявил народный избранник.



Почему российские власти не могут привести в порядок и обустроить собственные курорты, депутат Нилов не уточнил.





В Самаре кот Леопольд дискредитировал Вооруженные силы России.



Просьба героя из мультфильма «Приключения кота Леопольда» стала основанием для задержания отважного гражданина в Самаре. Мужчина вышел на площадь с плакатом «Ребята, давайте жить дружно!». Вскоре он был задержан и доставлен в отделение полиции.



Позже выяснилось, что мужчине вменили статью о дискредитации Вооруженных сил РФ.





Россияне не хотят регулярного секса с чиновниками и силовиками.



Портал Superjob провёл опрос, с помощью которого выяснил, с людьми каких профессий россияне не хотят вступать в брак.



Самыми малопривлекательными партнерами и для женщин, и для мужчин оказались сотрудники силовых структур. За них не собираются выходить замуж 10% россиянок, при этом 14% мужчин в России не хотят жениться на сотруднице МВД.



В тройке антирейтинга у женщин оказались дворник (9%) и водитель (7%), а у мужчин - госслужащая, чиновник, политик (8%) и актриса, танцовщица, певица, модель (7%).





«Недружественные» британцы отремонтируют за свой счёт российские школьные туалеты.



В России объявлены победители конкурса на худший школьный туалет. Его организатором стал британский бренд бытовой химии Domestos. По правилам конкурса, его участники высылают организаторам фото самых запущенных туалетов. Победители выявляются с помощью онлайн-голосования.



Список худших возглавили туалеты сразу из двух школ Санкт-Петербурга, а также из учебных заведений Димитровграда, Волгограда и Озёрска. Британская компания пообещала бесплатно провести ремонты в туалетах-победителях. Помимо этого, еще 50 школам-участницам Domestos выделит годовой запас моющих средств.



Сообщается, что в прошлом году британцы отремонтировали в России 12 школьных туалетов.



