Евгений Пригожин прокомментировал уход вице-губернаторов со своих постов в Петербурге

Аргументы Недели → Общество 13+

30 мая 2022, 10:39

В администрации Санкт-Петербурга начались кадровые перестановки. Бизнесмен Евгений Пригожин подчеркнул, что уход с постов вице-губернаторов с очисткой Бегловым Петербурга от криминала, сообщает издание «Блокнот».

Напомним, что недавно управляющие должности в Смольном покинули Соколов и Мейксин. По информации издания, появились данные о планах покинуть свои посты других вице-губернаторов.

«Надеюсь, что после истечения срока его полномочий криминал окончательно покинет город. Вообще, Александру Дмитриевичу, к сожалению, очень не повезло: до его прихода на пост губернатора криминала и полукриминала в городе не было», — резюмировал Пригожин.

Предприниматель назвал губернатора Северной столицы человеком слова. По его мнению, на данный момент он стал избавляться от криминала и полукриминала в рядах своей команды. Однако неизвестно, как это отразиться на городе.