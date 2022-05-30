Скульптор Щербаков поддержал предложение Милонова возвести памятник в честь спецоперации на Украине

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30 мая 2022, 10:02

скульптор, pixabay.com

Скульптор Салават Щербаков в рамках разговора с представителями СМИ в понедельник поддержал идею возвести в РФ триумфальные ворота или другой большой памятник в честь спецоперации на Украине.

Ранее с соответствующим предложением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Салават Щербаков в беседе с RT согласился, что масштаб событий, подобных спецоперации РФ на Украине, является историческим. Скульптор выразил уверенность в том, что рассказ об этом будет и в литературе, будут созданы стихи, народные песни и, конечно, памятники.

Щербаков уточнил, что он согласен с Милоновым в необходимости увековечить текущие события.