Скульптор Щербаков поддержал предложение Милонова возвести памятник в честь спецоперации на Украине

Скульптор Салават Щербаков в рамках разговора с представителями СМИ в понедельник поддержал идею возвести в РФ триумфальные ворота или другой большой памятник в честь спецоперации на Украине.
Ранее с соответствующим предложением выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
Салават Щербаков в беседе с RT согласился, что масштаб событий, подобных спецоперации РФ на Украине, является историческим. Скульптор выразил уверенность в том, что рассказ об этом будет и в литературе, будут созданы стихи, народные песни и, конечно, памятники.
Щербаков уточнил, что он согласен с Милоновым в необходимости увековечить текущие события.