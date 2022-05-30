В России появился Национальный экологический Фонд

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30 мая 2022, 09:36

Создан первый экологический Фонд, который станет единым центром для всех существующих в России проектов в области экологии.

Фонд поддержки и развития экологических инициатив «КОМПАС» объединит всех неравнодушных к природе — от каждого жителя нашей страны до общественных или коммерческих организаций. Сплотит в общем стремлении оберегать природу, защищать окружающую среду и сохранять природные богатства страны.

«Нет ни одного человека в России, которому не была бы дорога природа родного края. Я верю, что граждане нашей страны хотят принимать участие в одном из важнейших этапов природоохранной деятельности — законотворчестве. «КОМПАС» — это первый российский экологический Фонд, который станет связующим звеном между народными инициативами и законом, что поможет добиться положительных перемен в экологии нашей страны!» — подчеркнул Председатель Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.

Основные направления деятельности Фонда: построение системы взаимодействия в законотворческих инициативах в области экологии, разработка научно-технологических проектов, поддержка общественных организаций и экологическое просвещение.

«Наступило уникальное для нашей страны время, в которое появляется наш, российский экологический Фонд. Уверена, что «КОМПАС» объединит активистов, ученых и просто неравнодушных людей, станет надежным союзником в природоохранной деятельности. Экология — дело каждого. Любой вклад в сохранение природы имеет большую ценность», — отметила важность создания Фонда руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова.

Чтобы стать частью экологической семьи «КОМПАС», необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. Функционал личного кабинета позволяет отслеживать собственную активность, участвовать в сборе средств, предлагать экологические инициативы, принимать участие в тематических мероприятиях, которые будут отражаться в едином календарном экологическом плане России. Кроме того, есть возможность рассказать о существующих проблемах в своем регионе и предложить их решение, заполнив форму на главной странице. Создать личный кабинет можно на сайте eco-compass.ru.

В ближайшее время будет сформирован полный состав Попечительского Совета Фонда, но на данный момент известно, что в него планируют войти: Дмитрий Кобылкин (глава «зеленого» комитета Госдумы), Светлана Радионова (глава Росприроднадзора), а также представители искусства и науки.

Официальный старт деятельности Фонда будет дан в преддверии Дня эколога на первом музыкальном экофесте «КУЧА», который состоится 3 июня в 15:00 в г. Люберцы. В рамках мероприятия пройдет массовая уборка участка в поселке Томилино и концерт группы «Уматурман». Вход бесплатный. Зарегистрироваться можно на сайте eco-compass.ru.



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