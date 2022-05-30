Эксперты посчитали, сколько в Челябинской области курильщиков

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30 мая 2022, 08:54 Татьяна Михайлова Источник: Глав.Индекс

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск»)

Опубликован рейтинг регионов Урала.

Телеграм-канал «Глав.Индекс» ранжировал субъекты Уральского федерального округа по доле курильщиков среди взрослого населения. Основой рейтинга стали исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza по итогам 2021 года.

В Челябинской области почти 680 тысяч человек имеют пагубную привычку, это практически каждый четвертый житель региона. По данному показателю Южный Урал занимает вторую строчку антирейтинга после Свердловской области.

Анализ доли людей, страдающих табачной зависимостью, необходим по нескольким причинам, считают авторы телеграм-канала «KARLMARKS»: «Количество курильщиков в регионах – это количество потенциально нездорового населения (а в большинстве своем уже нездорового), на поддержание жизни и здоровья которых придется тратить достаточно существенные бюджетные ресурсы». Кроме этого называются и другие экономические последствия, такие как постоянные перекуры, организация специальных помещений для курильщиков, дополнительная нагрузка на системы пожарной безопасности.