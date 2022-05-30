Хабаровских пенсионерок вызволили из двухнедельной изоляции

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

30 мая 2022, 09:32

В Хабаровске наконец закончили монтаж лестницы, без которой жители дома на ул. Истомина остались без возможности спуститься на улицу со второго этажа. Ранее сообщалось, что из-за затянувшегося ремонта «от мира» были отрезаны две пожилые горожанки.

Демонтировать лестницу начала УК, посчитав ее опасной для эксплуатации. В управляющей компании не заметили того факта, что на втором этаже тоже есть жильцы. За время, пока «управляйка» меняла лестницу, продукты пожилой семье передавали с помощью веревки.



Нарушение зафиксировала прокуратура. Надзорное ведомство выявило, что УК не обеспечила правила содержания общего жилого имущества, беспрепятственный доступ граждан к жилым и нежилым помещениям, не создала безопасные условия для их жизни и здоровья.



Главе МУП внесено представление. В случае возбуждения дела виновнику будет грозить штраф до 300 тысяч рублей.