Росстат сообщает, что в РФ появились еще четыре города-миллионника

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30 мая 2022, 09:07 Источник: Росстат

Краснодар, pixabay.com

Утром в понедельник, 30 мая, стало известно, что в Российской Федерации появились четыре города-миллионника. Об этом говорят, предоставленные Росстатом, итоги переписи населения 2021 года.

Согласно последней информации ведомства, новыми городами-миллионниками стали Воронеж, Краснодар, Красноярск и Пермь.

К настоящему моменту на территории Российской Федерации шестнадцать городов с миллионным населением. В Росстате сегодня также сообщили, что в целом численность населения выросла в 28 регионах страны.