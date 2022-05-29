Фальшивый врач – опасный врач

Аргументы Недели → Общество 13+

29 мая 2022, 21:44 Александр Крохмаль, Журналист Источник: rg.ru

По российским законам врачи и фармацевты обязаны повышать квалификацию в течении всей карьеры. Для этого и была создана система непрерывного медицинского образования или сокращённо, НМО. Однако с этим есть кое-какие проблемы. В последнее время аналитики наблюдают фактическое возникновение «серого рынка» обучающих мероприятий. Медики могут получить специальный аттестат о прохождении курса, но по факту, никакого обучения не было вовсе.

Врач, желающий расширить свои способности, имеет для этого массу возможностей. Они могут обучаться по дополнительным программам или мероприятиям, как очно, так и «заочно», в стиле онлайн. Профессиональный рост постоянно нужно подтверждать. Участвуя в конференциях и учебных программах, медработник должен ежегодно набирать баллы НМО. По итогам обучения проводится тестирование, а тем, кто его прошёл, выдаётся удостоверение о прохождении квалификации.

Право работать по специальности имеют только те врачи и специалисты, которые прошли аккредитацию и имеют подтверждающий сертификат. Для прохождения процедуры, претендент представляет в Федеральный аккредитационный центр копии документов обо всех мероприятиях повышения квалификации. Он подтверждает, что всё усвоил. Но эксперты отмечают, что в последнее время участились случаи, когда врачам фактически продают удостоверения и сертификаты об обучении. А это грозит тяжёлыми последствиями.

«Проблема есть, - говорит на эту тему Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты. - Мы её неоднократно поднимали на встречах с участием ФАС и профильных министерств». Эксперт считает, что вопрос необходимо в срочном порядке решать. На данном этапе существует немало коммерческих фирм, которые просто продают баллы. Само существование таких компаний подрывает НМО. Да и к тому же, врачи, покупающие дипломы – это в прямом смысле, опасно для жизни. Для жизни пациентов, в первую очередь.

Многие аналитики надеются, что в ближайшее время власти всерьёз займутся проблемой организаторов «поддельных курсов» для медиков. Ведь любой непрофессиональный врач, по сути, является потенциально опасным для своих пациентов. Но ещё большую ответственность несут как раз те, кто занимается недобросовестной рекламой таких вот лже-курсов.