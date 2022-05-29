О «Беспокойном утёнке» и его «двойной модификации»

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29 мая 2022, 19:47 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

«Беспокойный утенок» Асгера Йорна (1959) с модификациями Иби-Пиппи Фото: Museum Jorn

Искусство бывает разное. Как известно, одни художники предпочитают рисовать пейзажи, другие – прекрасные замки на фоне гор, третьи – работают в стиле сюрреализме. Живописные произведения нередко отражают человеческие переживания и переосмысления жизни. Но бывает и такое творчество, которое неподвластно разуму обычного человека. А ещё бывают случаи вандализма, которые расцениваются, как некая особая форма искусства и креативности. Многие помнят историю с «Беспокойным утёнком».

Чтобы создать своё произведение, «всевеликий и ужасный» Асгер Йорн в далёкие 50-е купил на блошином рынке пасторальный пейзаж. Что он сделал потом? Нарисовал на нём огромную разноцветную утку. Он называл свои необычные методы – модификацией. Некоторые, кто не понимал его стиль, посмеивались, и считали, что с таким же темпом можно нарисовать на школьном учебнике зелёного человечка и назвать это гипер-искусством. Но ценители Йорна посчитали его работы за своеобразные шедевры. Правда с «Беспокойным утёнком» произошла очень интересная история, уже потом, много лет спустя.

Трансгендерная художница Иби-Пиппи совершила в отношении проекта Йорна настоящий акт вандализма. Она приклеила свою фотографию на картину и написала своё имя чёрным перманентным маркером. В своём личном блоге Иби-Пиппи заявила, что собиралась сделать комментарий к художественному стилю Йорна. В музее художника до сих пор не могут сказать, удастся ли отреставрировать картину в ближайшее время. Ведь клей и маркер оказались чересчур стойкими. Но сторонники «вандал-художницы» отнюдь не горюют, а даже восхваляют столь необычный метод Иби-Пиппи. Более того, её стилем восхитились даже ненавистники.

Можно сказать, что «Беспокойный утёнок» пережил уже «двойную модификацию». Вначале с ним «расправился» Йорн, а уже потом наложила свою руку и сами трансгендерная художница. Впрочем, сама Иби-Пиппи уже дала комментарий, что сожалеет о том, что её клей оказался слишком крепким.