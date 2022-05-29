В Латвии была улица 9 мая, но ее переименовали

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29 мая 2022, 17:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Есть в Латвии небольшой городок Талси… Кстати, там проживает латвийский певец Интарс Бусулис. Именно в этом городке была улица, которая носила название 9 мая. Но ее недавно переименовали в улицу 4 мая.

До сих пор Талси был единственным городом в Латвии с улицей 9 мая. Когда, все, что связано с «ненавистным» советским прошлым в Латвии, решили ликвидировать, то вспомнили и о Талси…

Долго решали муниципальные органы городка, а как же изменить название улицы? Были разные предложения – например, переименовать в Майскую… Да, считали большинство депутатов Талсинской краевой думы, но вмешался Центр государственного языка, который заявил, что названия месяцев улицам не дают!

Что же делать? Надо же срочно «убрать» улицу 9 мая!

Депутаты подумали и решили, что число «4» лучше! Вот так и стала улица в городке Талси «четвертой»!

Слава Богу, что не назвали… «666»…