С 1 сентября деятельность туроператоров в России будет невозможна без введения «Электронных путёвок»

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29 мая 2022, 15:19 Источник: Свободная пресса

Roman Denisov, Роман Денисов/Russian Look, globallookpress.com

С 1 сентября 2022 года в России заработает единая информационная система «Электронная путевка». Благодаря ней туристы смогут просматривать онлайн-статус своей заявки по туру, об этом сообщает «Свободная пресса».

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому с осени 2022 года туроператоры и турагенты не смогут вести свою деятельность без заполнения «Электронных путевок».

Электронная путевка — это электронный документ, сформированный на основе сведений, содержащихся в договоре о реализации туристского продукта.

В законе установлено, что туроператор обязан «передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок», а турагент обязан «направлять туроператору уведомление о заключении такого договора».

Также отмечается, что туроператор будет обязан передавать сведения в конце каждого месяца. Предполагается, что благодаря введению «электронной путевки» улучшится взаимодействие между между Ростуризмом, ФФГ, ФНС, банками и страховыми компаниями, туроператорами.