Театральный критик Елена Фрумин-Ситникова: Недолго поиграли в «бескомпромиссных оппозиционеров» - слабаки

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

29 мая 2022, 13:24 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Я всегда точно знала, что когда возникает определенная ситуация, то человек полностью открывается – из него выходит та правда, которую он скрывал долгие, долгие годы… Человек показывает истинное лицо. Сложно сказать, а хорошо это или плохо? Видимо, хорошо, потому как все становится на свои места – «друг или враг, а может и просто так»…

Мне очень нравится разговаривать и читать посты в социальных сетях моей приятельницы Елены Фрумин-Ситниковой – острый взгляд на события, который бьет в точку! Порой бьет так, что мало не покажется! Согласитесь, каждый человек имеет право высказать то, что он хочет! И это называется личное мнение!

Сегодня многие представители шоу-бизнеса высказали свою точку зрения о событиях на Украине – кто-то осудил, кто-то поддержал, кто-то отвернулся, а кто-то просто уехал… Кстати, насчет «уехал» и высказалась Елена Фрумин-Ситникова:

«Еще один «испуганный патриот» хочет вернуться в Россию. Чулпан Хаматова. В феврале эмигрировала в Латвию, рассказывала журналистам, что не может вернуться в РФ, так как боится «страшных репрессий», которым подвергаются ее коллеги, несогласные с политикой руководства страны и выступающие против спецоперации на Украине. Рассказывала, что всегда придерживалась оппозиционных взглядов, но опасалась их демонстрировать. Старательно поливала Россию лживыми помоями во множестве интервью: «Люди отказываются вешать на фасад театра букву Z-их избивают. То есть это уже реальность. Людей не просто запугивают, а избивают». Теперь Чулпан хочет обратно – мол, все очень дорого в Латвии, а денег минимум, а организаторы антироссийских митингов и акций «требуют» демонстрировать лояльность, а в карьере полный «ноль». Как было хорошо, когда все это дерьмо убралось из России. Но теперь они ползут обратно, прямиком к государственному бюджету. Вот и следующий пошел. Кучно потянулись. Недолго поиграли в «бескомпромиссных оппозиционеров» - слабаки. Российские артисты за границей оказались никому не нужны. Первыми назад потянулись самые беспринципные и жадные. Вот, рэпер Алишер Моргенштерн потребовал отменить решение Минюста РФ о внесении его в реестр иноагентов. По словам юристов, музыкант занимается исключительно «зрелищно-развлекательной деятельностью, которая носит творческий характер». После отъезда в Дубай этот «артист» в интервью рассказывал, что берет 100 тысяч дол. За корпоратив и готовит тур по Европе. Но что-то пошло не так – недавно он признался, что чувствует себя нищим в ОАЭ, заработка практически нет.

В том, что вернутся, не было сомнений. Но не так быстро. Слабаками оказались «испуганные». «Щас» поползут на сцены и экраны. А что будет дальше … зависит от каждого из нас».

То, что некоторые представители шоу-бизнеса пожалели о своем решении «отколоться» от России – можно догадаться. Голод, как известно, не родная тетка, а жить привыкли сладко!

Уж не знаю, а хочет ли Чулпан Хаматова вернуться в Россию, но то, что она репетирует в латвийском театре – факт! Спектакль, где актриса предстанет в главной роли состоится уже в июне. А то, что в Латвии все дорого – нет сомнений! Уже латвийцы плачут от цен на электричество, продукты, газ…

Я месяц назад разговаривала с одним «товарищем» из очень серьезной организации в Латвии – личный разговор… Спросила его о приезжающих в Латвию популярных людей из России… И о Хаматовой спросила…Ответ меня удивил…

«Там все не так однозначно… Пока она «удобна» - пусть выступает на митингах…»

Я обратила внимание на мимику «товарища», который говорил о Хаматовой – была некая брезгливость… так мне показалось… Да, Латвия не очень любит чужаков, даже тогда, когда они «удобны»… Титульные латыши готовы обсуждать вопросы со своими русскоязычными, а вот насчет пришлых – сомневаюсь…

Знаете, а мне немного жаль… Жаль, что за эти четыре месяца столько изменений произошло… Я понимаю, что есть необходимость! И с этим не поспоришь! Мне жаль, что, видимо, не увижу в российских фильмах, сериалах своих «кровных» латышских актеров – Ивара Калниньша, Мартиньша Вилсонса… Эти прекрасные актеры высказали свою точку зрения о спецоперации, и, как я понимаю, «закончили» все отношения с Россией…

Намедни, во всех латвийских СМИ «прошел» комментарий Иварса Калниньша о том, что «с Россией закончились все отношения. Сам туда – не звоню – не хочу разочаровываться в людях»…

Что ж, позиция есть позиция. Выбор есть выбор.

Кстати, хочу обратиться к своим коллегам в России – «Дорогие мои, хочу уверить вас, что актер Ивар Калниньш сказал, что «с Россией закончил отношения»! Но я не слышала, чтобы латышский актер обсуждал своих коллег, например, Чулпан Хаматову и режиссера Алвиса Херманиса! Это точно не в его стиле! И если вышла информация о позиции г-на Калниньша, например, в «Аргументах Недели», то прошу ВАС!!! Читайте внимательно – не следует путать прямую речь, которая заключена в «», с личным мнением журналиста – разные позиции!»