НАТО хочет провести переговоры Турция-Швеция-Финляндия, но Анкара настаивает на выполнении своих условий

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29 мая 2022, 13:24 Источник: радио Sputnik

Президент Турции Реджеп Эрдоган, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

НАТО хочет провести переговоры Турция-Швеция-Финляндия, однако Анкара настаивает на принятии выдвинутых ею условий. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на официального представителя турецкого президента Ибрагима Калына.

Калын заявил, что Турция ожидает продуктивную встречу двух делегаций, которая «включает конкретные шаги, ориентированные на результаты». Только в таком случае страны смогут «добиться результата» в рамках вопроса расширения НАТО.

Также представитель турецкого лидера добавил, что президент турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу проводят интенсивную телефонную дипломатию.

В заключение он подчеркнул, что Анкара не настроена решать вопрос в быстром темпе, для Турции важно «увидеть, какими будут конкретные шаги», а не принять решение «за несколько недель».

Ранее Збигнев Рау, польский министр иностранных дел, заявил, что процесс вступления Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс точно не займет месяцы и годы.