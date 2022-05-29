Председатель Комитета ГД по экологии Дмитрий Кобылкин: «Люди устали от бюрократии и ждут конкретных решений и действий по Байкалу»

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29 мая 2022, 11:18

Фото: pixabay.com; озеро Байкал

Состоялся круглый стол федерального проекта «Чистая страна», посвященный сохранению уникальной экосистемы озера Байкал.



«Много лет идет обсуждение важности этой работы, но по факту реальные действия долгое время были заморожены. 10 лет мы не могли подступиться к решению накопившихся вопросов, сковав себя законодательными ограничениями», – отметил председатель Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин, открывая встречу.

Он также отметил, что в 2020 году наметились позитивные перемены: начались работы в Иркутской области и получилось сдвинуть ситуацию с мертвой точки в Бурятии. Спроектированы очистные для Улан-Удэ, ведется работа для Северобайкальска. В рамках нацпроекта «Экология» проведена рекультивация земель угольного разреза. В Иркутской области наибольшую нагрузку на озеро представляют объекты Байкальского ЦБК. Рекультивация объекта – ответственность «Росатома», сейчас идет проектирование.



Около 70 предприятий осуществляют сегодня сбросы в Байкал и его притоки. Значительная часть из этого списка – предприятия ЖКХ. Порядка сорока из них нуждается в модернизации очистных сооружений. Минстрою необходимо взять под особый контроль ситуацию и помочь регионам с подготовкой проектной документации.

На Байкале также есть и другие точки напряжения. Это дикий туризм и несанкционированные сливы с кораблей и теплоходов, неорганизованные стоки частных домовладений, турбаз и гостиниц. Здесь также необходимо наводить порядок. Минприроды совместно с учеными необходимо дополнительно провести работу для минимизации воздействия на озеро Байкал по этим направлениям.

«Люди устали от бюрократии и ждут конкретных решений и действий. А мы пока перекидываем бумаги между ведомствами. Решения необходимо принимать оперативно и в максимально открытом режиме – чтобы граждане видели, что делается для спасения уникальной экосистемы Байкала. В июне наш комитет планирует провести выездное заседание в Иркутской области и проверить ход работ. Депутатам, избранным от этих регионов, предлагаю постоянно мониторить текущую ситуацию, сообщать о возникающих проблемах. Кроме того, необходимо организовать работу с гражданами, рассказывая им и показывая, что уже делается. А Минприроды ускориться в принятии нормативных актов и согласовании необходимой документации», – рассказал председатель Комитета Госдумы по экологии Дмитрий Кобылкин.