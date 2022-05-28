Депутат Нацблока Латвии Янис Иесалниекс: В Латвии два общества – латыши и оккупанты

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28 мая 2022, 16:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

«В Латвии два общества – латыши и оккупанты». С таким заявлением выступил с трибуны парламента представитель Нацблока Янис Иесалниекс. Служба Государственной безопасности Латвии осведомлена о данных словах.

«Я примерно с пяти лет выучил, что в Латвии два общества: есть наши латыши и есть оккупанты. Я надеюсь, что однажды все дети Латвии смогут вырасти в среде, где 95% латышей. Пока оккупанты будут ходить по нашей земле, наши дети будут жить в ненависти. Я не хочу желать этого нашим детям!» - заявил депутат от Нацблока.

Понятно, что в латвийском обществе возник большой резонанс – можно ли считать слова депутата разжиганием межнациональной ненависти или же это личное мнение?!

Комментарии главы Латвийского центра по правам человека Анхелики Каменской, которая заявляет, что данное высказывание не способствует сплоченности и приумножает нетерпимость:

«Жаль, что у г-на Иесалниекса уже с детства такое черно-белое видение жизни! Кажется, что это идет из семьи. Жаль, что он живет в ненависти уже 32 года – с 5 лет. Это вредно для здоровья. Такая риторика для него характерна. И такая риторика не способствует терпимости. Я думаю, что радикалы с обеих сторон попытаются использовать происходящее перед выборами».

Мнение латвийского политолога Юриса Розенвалдса: «Речь депутата не основана на исторических фактах. Даже во времена президентства Карлиса Ульманиса удельный вес латышей не превышал в соответствии с результатами переписи 1935 года – 75%. А доля русских, которых так не любит г-н Инсалниекс, стабильно держалась на уровне 10%. В довоенной Латвии найти место, где было бы 95% только чистокровных латышей, г-ну Иесалниексу и в 1935 году было бы довольно трудно. В данном случае я думаю, что «оккупанты» - это все нелатыши. Я – не юрист, но мне кажется, что это классический случай языка ненависти. И этим должны заняться компетентные органы – в первую очередь, конечно, Комиссия Сейма по этике».

Вы только вдумайтесь, дорогие читатели, как же сложно было «малышу Иесалниексу» в детстве? В первую очередь, конечно, жить в семье, где нужно было скрывать свою неземную любовь к предкам, видимо, латышским легионерам СС! Как же «страдал дитенок» от бессилия, когда ему взрослые внушали, что все русские «есть оккупанты!» и как «несправедлива жизнь», что кумир Третьего Рейха Адольф Гитлер «издох», пустив себе пулю в лоб! Страшно подумать, в каком ужасе и ненависти жил этот человек!

Я вспоминаю свое детство – солнце, море, улыбка папы, теплые руки мамы, и большие усы дедушки… Любовь была в нашей семье! И никто не обсуждал «национальные признаки». Просто жили в дружбе и мире!

А если серьезно, то такие как Иесалниекс представляют огромную угрозу для общества Латвии – своим нацистским умозаключением. То, что уже общество раскололось – факт! А дальше может закончиться и терпение у русскоязычных, которых более 40%! И что в сухом остатке? В лучшем случае – русский бунт! А в худшем – гражданская война на почве расовой ненависти! Русский человек терпит долго, но когда ему плюют в душу, то последствия непредсказуемые!

Сможет ли СГБ Латвии остановить «шабаш» Яниса Иесалниекса?

Вот вам мнение правящих политиков – все русские – оккупанты! Вот вам и идеи по сносу памятника Освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков!

Я вчера разговаривала со своей сестрой, которая живет в Калининграде… Эмма сказала мне: «Мы видим, что у вас происходит. Детки «последователей» нацистов выросли и пришли к власти. Другое мышление, основанное только на ненависти. Маленькая страна, а сколько ненависти. Захлебнутся. Они не понимают, чем все может закончиться. И закончится. Не понимают, что уже грохочут сапоги… рядом… Держитесь! Все Господь управит!»

Я понимаю, что мы все родом из детства… Так может следует свои комплексы, которые имеет Иесалниекс и ему подобные, отработать у психолога… Дабы не портить адекватным латвийцам жизнь… Я так считаю!