Рекордная сумма в $750 млн конфискована у братьев Магомедовых

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28 мая 2022, 16:18 Источник: Коммерсантъ

Фото: pixabay.com

Рекордную сумму в $750 млн конфисковали у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда.



Генпрокуратура РФ добилась обращения в пользу государства суммы в $750 млн, которую братья Зиявудин и Магомед Магомедовы выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта. В прокуратуре утверждают, что для приобретения этих акций использовались коррупционные доходы, которые Магомед Магомедов получил, будучи членом Совета федерации.



Адвокат Магомедова-старшего Михаил Ошеров заявил, что решение Хамовнического суда Москвы по конфискации средств в обязательном порядке будет обжаловано.



Напомним, что братья Магомедовы также являются обвиняемыми по уголовному делу об организации преступного сообщества и хищений при реализации ряда госпроектов. Ущерб по нему превышает 11 млрд руб. В рамках этого дела деньги, вырученные братьями от продажи акций порта, и были арестованы на счете в Сбербанке. Господа Магомедовы предлагали их в качестве залога за свое освобождение.



