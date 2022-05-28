Рекордную сумму в $750 млн конфисковали у основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его старшего брата Магомеда.
Генпрокуратура РФ добилась обращения в пользу государства суммы в $750 млн, которую братья Зиявудин и Магомед Магомедовы выручили от продажи «Транснефти» 50,1% акций Новороссийского морского торгового порта. В прокуратуре утверждают, что для приобретения этих акций использовались коррупционные доходы, которые Магомед Магомедов получил, будучи членом Совета федерации.
Адвокат Магомедова-старшего Михаил Ошеров заявил, что решение Хамовнического суда Москвы по конфискации средств в обязательном порядке будет обжаловано.
Напомним, что братья Магомедовы также являются обвиняемыми по уголовному делу об организации преступного сообщества и хищений при реализации ряда госпроектов. Ущерб по нему превышает 11 млрд руб. В рамках этого дела деньги, вырученные братьями от продажи акций порта, и были арестованы на счете в Сбербанке. Господа Магомедовы предлагали их в качестве залога за свое освобождение.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Обозреватель The Spectator Грэй допустил, что республиканцы могут объявить Байдену импичмент в ближайшее время
Военные России применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка»
Командовавший 36-й бригадой ВСУ полковник Баранюк: перед сдачей в плен в апреле в Мариуполе морпехи потеряли убитыми 102 человека
- #ЗАУГЛОМ Профессор Нигматулин о ленд-лизе красном и желто-блокитном
- 18:09 На Камчатке вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 15 км
- 16:26 В России за сутки площадь лесных пожаров увеличилась на 30%
- 16:18 Рекордная сумма в $750 млн конфискована у братьев Магомедовых
- 15:49 Германия и США подписали соглашение о сотрудничестве в сферах энергетики и климата