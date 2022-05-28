Сенатор от СРЗП Безденежных помог хабаровским ветеранам получить спецтариф

Аргументы Недели. Хабаровск → Общество 13+

28 мая 2022, 10:38

В марте нынешнего года, когда сенатор от Хабаровского края, представитель партии «Справедливая Россия - За Правду» Сергей Безденежных прибыл с рабочим визитов в Советско-Гаванский районный совет ветеранов, руководитель организации Евгений Варламов рассказал политику о проблемах с обслуживанием банковского счета Совета.

Дело в том, что с благотворительных пожертвований, на которые существует организация, взимается процент, согласно установленному кредитной организацией тарифу. Пожертвования поступают небольшие - порядка одной-пяти тысяч рублей каждое, и процент этот снимается с каждой переведенной суммы. Итого, за минувший год организация отдала только на проценты 12 тысяч рублей.



Безденежных считает, что эта сумма может показаться совсем небольшой для предпринимателей, однако для ветеранской организации эти средства - просто огромные.



- Ведь деньги могли пойти на нужны Совета – от организации мероприятий до оказания финансовой помощи, - подчеркнул сенатор.



Он обратился в отделение Дальневосточного Сбербанка, где на просьбу политика откликнулись и подобрали ветеранскому Совету особый тариф. Более того, также Безденежных и представители банка договорились о повышенной ставке для роста доходности по счету Совета. Сенатор поблагодарил банк за неравнодушие.

Отметим, что нынешней весной Совету исполнилось 35 лет. В него входит свыше шести тысяч участников.