Читатели NYP раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии

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28 мая 2022, 09:56 Источник: РИА Новости

Jim LoScalzo-POOL/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Читатели американского издания The New York Post выразили недовольство из-за речи лидера США Джо Байдена, где он назвал себя главнокомандующим. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее, 27 мая, президент США выступал на выпускном вечере в Военно-морской академии США в Аннаполисе, где шёпотом стал напоминать присутствующим, что он главнокомандующий. Читатели газеты раскритиковали Байдена за подобные высказывания.

К примеру, пользователь под ником John Sterwart выразил возмущение:«Если ты должен напоминать людям, что ты главнокомандующий, то на самом деле это не так».