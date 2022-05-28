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Аргументы Недели Общество 13+

Читатели NYP раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии

, 09:56 Источник: РИА Новости

Читатели NYP раскритиковали речь Байдена перед выпускниками Военно-морской академии
Jim LoScalzo-POOL/Keystone Press Agency, globallookpress.com

Читатели американского издания The New York Post выразили недовольство из-за речи лидера США Джо Байдена, где он назвал себя главнокомандующим. Об этом пишет РИА Новости. 

Ранее, 27 мая, президент США выступал на выпускном вечере в Военно-морской академии США в Аннаполисе, где шёпотом стал напоминать присутствующим, что он главнокомандующий. Читатели газеты раскритиковали Байдена за подобные высказывания. 

К примеру, пользователь под ником John Sterwart выразил возмущение:«Если ты должен напоминать людям, что ты главнокомандующий, то на самом деле это не так».

«Байден должен находиться в круглосуточном лечебном учреждении», — написала LisaLisaLisa.
«Весь мир сегодня снова будет смеяться над нами — он должен шептать все слова, которые не может выговорить, тогда мы не будем слышать его оговорки», — заявила Diane Trudeau. 

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