В СИЗО отправлен бывший ректор ВГТУ

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27 мая 2022, 22:13 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

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26-е по счёту заседание по рассмотрению уголовного дела экс-ректора Воронежского Технического Государственного Университета Сергея Колодяжного завершилось очередным его заключением под стражу. Как рассказали очевидцы представителям СМИ, подсудимый вышел из здания Ленинского райсуда через задний двор в сопровождении конвоя. В суде уточнили, что бывший глава вуза помещен в СИЗО до 26 июля.

Источники утверждают, что Колодяжный якобы оказывал давление на нескольких свидетелей по его делу, и делал это для того, чтобы они выступали в суде по его «программе». Присутствовавшая на заседании адвокат Ольга Аристова отказалась комментировать ситуацию. Второй правозащитник Сергей Рощупкин сообщил журналистам, что узнал о решении суда от своей коллеги. В окружении бывшего ректора все уверены, что он способен обжаловать своё новое заключение под стражу.

Сергей Колодяжный ещё ранее проводил в СИЗО целый год. В конце марта 2020 года региональное управление СКР на основании материалов УФСБ возбудило в отношении экс-ректора уголовные дела о взятке и мошенничестве и добилось его заключения под стражу, спустя год содержания, Колодяжного отпустили под домашний арест. По подсчётам следствия, в 2015-2020 годах ректор присвоил себе почти 60 млн рублей. Он выписывал премии более 180 сотрудникам, а потом забирал все финансовые средства себе.