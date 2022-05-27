Рейтинг самых богатых наследников России-2022 по версии Forbes

В списке Forbes представлено 20 семей, где на каждого наследника приходятся самые крупные суммы - не менее $2,6 млрд. В этих семьях всего 52 ребенка, совокупное состояние их родителей — $268 млрд. Методика составления рейтинга не предполагает учета супружеских долей.
1. Вагит Алекперов
Состояние: $21,4 млрд
Место в списке Forbes: №5
Доля одного ребенка: $21,4 млрд
Наследник: Юсуф Алекперов (1990)
Юсуфу Алекперову, сыну основателя «Лукойла», принадлежит 0,2% акций компании, в мае 2022 года они стоили $90 млн.
2. Андрей Мельниченко
Состояние: $22,7 млрд
Место в списке Forbes: №3
Доля одного ребенка: $11,35 млрд
Наследники: Тара Мельниченко (2012), Адриан Мельниченко (2017)
Андрей Мельниченко - владелец компаний «Еврохим» и СУЭК.
3. Леонид Михельсон
Состояние: $22,7 млрд
Место в списке Forbes: №4
Доля одного ребенка: $11,35 млрд
Наследники: Виктория Михельсон (1992), сын (2015)
Леонид Михельсон – основной владелец компаний «Новатэк» и «Сибур».
4. Владимир Лисин
Состояние: $24,9 млрд
Место в списке Forbes: №2
Доля одного ребенка: $8,3 млрд
Наследники: Дмитрий Лисин (1981), Юрий Лисин (1984), Анастасия Лисина (1998)
Сыновья Владимира Лисина занимаются семейным бизнесом.
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5. Павел Дуров
Состояние: $15,1 млрд
Место в списке Forbes: №9
Доля одного ребенка: $7,55 млрд
Наследники: Алина (2009), Михаил Дуров (2010)
Павел Дуров - основатель «ВКонтакте» и Telegram.
6. Геннадий Тимченко
Состояние: $19,5 млрд
Место в списке Forbes: №7
Доля одного ребенка: $6,5 млрд
Наследники: Наталья Браунинг (1978), Ксения Франк (1985), Иван Тимченко (1995)
Геннадий Тимченко - совладелец «Новатэка» и «Сибура».
7. Искандер Махмудов
Состояние: $6,4 млрд
Место в списке Forbes: №27
Доля одного ребенка: $6,4 млрд
Наследник: Джахангир Махмудов (1987)
Сын основного акционера УГМК Джахангир с 2012 года работает в России в группе отца.
8. Виктор Рашников
Состояние: $11,5 млрд
Место в списке Forbes: №12
Доля одного ребенка: $5,75 млрд
Наследники: Татьяна Рахно (1970), Ольга Рашникова (1977)
Виктор Рашников - основной владелец Магнитогорского металлургического комбината.
9. Сулейман Керимов с семьей
Состояние: $15,6 млрд
Место в списке Forbes: №8
Доля одного ребенка: $5,2 млрд
Наследники: Гульнара Керимова (1990), Саид Керимов (1995), Амина Керимова (2003)
Сулейман Керимов - член Совета Федерации РФ от Республики Дагестан.
10. Андрей Гурьев с семьей
Состояние: $9,6 млрд
Место в списке Forbes: №15
Доля одного ребенка: $4,8 млрд
Наследники: Андрей Гурьев (1982), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985).
В ТОП-20 самых богатых наследников России, по версии Forbes, вошли также дети Владимира Потанина, Андрея Козицына, Николая Сторонского, Сергея Галицкого, Дмитрия Рыболовлева, Алексея Мордашова, Александра Фролова, Дмитрия Бухмана, Виктора Вексельберга и Михаила Фридмана.