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Рейтинг самых богатых наследников России-2022 по версии Forbes

, 20:05 Источник: forbes.ru

Рейтинг самых богатых наследников России-2022 по версии Forbes
Фото: pixabay.com

В списке Forbes представлено 20 семей, где на каждого наследника приходятся самые крупные суммы - не менее $2,6 млрд. В этих семьях всего 52 ребенка, совокупное состояние их родителей — $268 млрд. Методика составления рейтинга не предполагает учета супружеских долей.


1. Вагит Алекперов

Состояние: $21,4 млрд

Место в списке Forbes: №5

Доля одного ребенка: $21,4 млрд

Наследник: Юсуф Алекперов (1990)

Юсуфу Алекперову, сыну основателя «Лукойла», принадлежит 0,2% акций компании, в мае 2022 года они стоили $90 млн.

2. Андрей Мельниченко

Состояние: $22,7 млрд

Место в списке Forbes: №3

Доля одного ребенка: $11,35 млрд

Наследники: Тара Мельниченко (2012), Адриан Мельниченко (2017)

Андрей Мельниченко - владелец компаний «Еврохим» и         СУЭК.

3. Леонид Михельсон

Состояние: $22,7 млрд

Место в списке Forbes: №4

Доля одного ребенка: $11,35 млрд

Наследники: Виктория Михельсон (1992), сын (2015)

Леонид Михельсон – основной владелец компаний «Новатэк» и «Сибур».

4. Владимир Лисин

Состояние: $24,9 млрд

Место в списке Forbes: №2

Доля одного ребенка: $8,3 млрд

Наследники: Дмитрий Лисин (1981), Юрий Лисин (1984), Анастасия Лисина (1998)

Сыновья Владимира Лисина занимаются семейным бизнесом.

5. Павел Дуров

Состояние: $15,1 млрд

Место в списке Forbes: №9

Доля одного ребенка: $7,55 млрд

Наследники: Алина (2009), Михаил Дуров (2010)

Павел Дуров - основатель «ВКонтакте» и Telegram.

6. Геннадий Тимченко

Состояние: $19,5 млрд

Место в списке Forbes: №7

Доля одного ребенка: $6,5 млрд

Наследники: Наталья Браунинг (1978), Ксения Франк (1985), Иван Тимченко (1995)

Геннадий Тимченко - совладелец «Новатэка» и «Сибура».

7. Искандер Махмудов

Состояние: $6,4 млрд

Место в списке Forbes: №27

Доля одного ребенка: $6,4 млрд

Наследник: Джахангир Махмудов (1987)

Сын основного акционера УГМК Джахангир с 2012 года работает в России в группе отца.

8. Виктор Рашников

Состояние: $11,5 млрд

Место в списке Forbes: №12

Доля одного ребенка: $5,75 млрд

Наследники: Татьяна Рахно (1970), Ольга Рашникова (1977)

Виктор Рашников - основной владелец Магнитогорского металлургического комбината.

9. Сулейман Керимов с семьей

Состояние: $15,6 млрд

Место в списке Forbes: №8

Доля одного ребенка: $5,2 млрд

Наследники: Гульнара Керимова (1990), Саид Керимов (1995), Амина Керимова (2003)

Сулейман Керимов - член Совета Федерации РФ от Республики Дагестан.

10. Андрей Гурьев с семьей

Состояние: $9,6 млрд

Место в списке Forbes: №15

Доля одного ребенка: $4,8 млрд

Наследники: Андрей Гурьев (1982), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985).

В ТОП-20 самых богатых наследников России, по версии Forbes, вошли также дети Владимира Потанина, Андрея Козицына, Николая Сторонского, Сергея Галицкого, Дмитрия Рыболовлева, Алексея Мордашова, Александра Фролова, Дмитрия Бухмана, Виктора Вексельберга и Михаила Фридмана.

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