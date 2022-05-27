Рейтинг самых богатых наследников России-2022 по версии Forbes

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27 мая 2022, 20:05 Источник: forbes.ru

Фото: pixabay.com

В списке Forbes представлено 20 семей, где на каждого наследника приходятся самые крупные суммы - не менее $2,6 млрд. В этих семьях всего 52 ребенка, совокупное состояние их родителей — $268 млрд. Методика составления рейтинга не предполагает учета супружеских долей.





1. Вагит Алекперов



Состояние: $21,4 млрд



Место в списке Forbes: №5



Доля одного ребенка: $21,4 млрд



Наследник: Юсуф Алекперов (1990)



Юсуфу Алекперову, сыну основателя «Лукойла», принадлежит 0,2% акций компании, в мае 2022 года они стоили $90 млн.





2. Андрей Мельниченко



Состояние: $22,7 млрд



Место в списке Forbes: №3



Доля одного ребенка: $11,35 млрд



Наследники: Тара Мельниченко (2012), Адриан Мельниченко (2017)



Андрей Мельниченко - владелец компаний «Еврохим» и СУЭК.





3. Леонид Михельсон



Состояние: $22,7 млрд



Место в списке Forbes: №4



Доля одного ребенка: $11,35 млрд



Наследники: Виктория Михельсон (1992), сын (2015)



Леонид Михельсон – основной владелец компаний «Новатэк» и «Сибур».





4. Владимир Лисин



Состояние: $24,9 млрд



Место в списке Forbes: №2



Доля одного ребенка: $8,3 млрд



Наследники: Дмитрий Лисин (1981), Юрий Лисин (1984), Анастасия Лисина (1998)



Сыновья Владимира Лисина занимаются семейным бизнесом.





5. Павел Дуров



Состояние: $15,1 млрд



Место в списке Forbes: №9



Доля одного ребенка: $7,55 млрд



Наследники: Алина (2009), Михаил Дуров (2010)



Павел Дуров - основатель «ВКонтакте» и Telegram.





6. Геннадий Тимченко



Состояние: $19,5 млрд



Место в списке Forbes: №7



Доля одного ребенка: $6,5 млрд



Наследники: Наталья Браунинг (1978), Ксения Франк (1985), Иван Тимченко (1995)



Геннадий Тимченко - совладелец «Новатэка» и «Сибура».





7. Искандер Махмудов



Состояние: $6,4 млрд



Место в списке Forbes: №27



Доля одного ребенка: $6,4 млрд



Наследник: Джахангир Махмудов (1987)



Сын основного акционера УГМК Джахангир с 2012 года работает в России в группе отца.





8. Виктор Рашников



Состояние: $11,5 млрд



Место в списке Forbes: №12



Доля одного ребенка: $5,75 млрд



Наследники: Татьяна Рахно (1970), Ольга Рашникова (1977)



Виктор Рашников - основной владелец Магнитогорского металлургического комбината.





9. Сулейман Керимов с семьей



Состояние: $15,6 млрд



Место в списке Forbes: №8



Доля одного ребенка: $5,2 млрд



Наследники: Гульнара Керимова (1990), Саид Керимов (1995), Амина Керимова (2003)



Сулейман Керимов - член Совета Федерации РФ от Республики Дагестан.





10. Андрей Гурьев с семьей



Состояние: $9,6 млрд



Место в списке Forbes: №15



Доля одного ребенка: $4,8 млрд



Наследники: Андрей Гурьев (1982), Юлия Гурьева-Мотлохов (1985).





В ТОП-20 самых богатых наследников России, по версии Forbes, вошли также дети Владимира Потанина, Андрея Козицына, Николая Сторонского, Сергея Галицкого, Дмитрия Рыболовлева, Алексея Мордашова, Александра Фролова, Дмитрия Бухмана, Виктора Вексельберга и Михаила Фридмана.



