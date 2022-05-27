Вокруг Лисичанска и Северодонецка сжимается кольцо окружения

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27 мая 2022, 18:42 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Наиболее ожесточённые бои идут в районе Краматорско-Северодонецкого кластера. Российские войска теснят здесь неприятеля буквально на всех направлениях. ВСУ несут серьёзные потери и постепенно теряют одну позицию за другой.

Российские войска выбили украинские вооружённые формирования из Лимана. Остатки нацистов пытаются удержать н/п Райгородок, бои уже идут в непосредственной близости от северо-восточных окраин Славянска. ВСУ развернули в этом городе, в жилых кварталах свою артиллерию, которая ведёт заградительный огонь по наступающим войскам РФ. На северо-запад от Славянска войска ВС РФ продолжают атаковать позиции противника в населённых пунктах Долина и Краснополье. Также гремит канонада и слышна плотная перестрелка в районе Барвенково, где ранее ракетами дальнего действия был уничтожен крупный пункт боепитания ВСУ. Чуть севернее этого населённого пункта в районе н/п Завгороднее подразделения ВСУ пытались форсировать Донец, но российские канониры сосредоточенным огнём из гаубиц уничтожили понтонную переправу неприятеля, переправа войск ВСУ на левый берег реки-сорвана. Также артиллеристы разнесли в пыль украинскую РЛС, которая располагалась в Гусаровке.

На восток от Лимана идут жесточайшие бои в северных кварталах Лисичанска и на подступах к н/п Северск. Также и Северодонецке продолжаются уличные бои - российские войска медленно продвигаются к центру города. С юга к Лисичанску приближаются ополченцы ЛНР и регулярные части ВС РФ. Идут ожесточённые бои за Устиновку, Камышеваху и Врубовку. На трассе Лисичанск- Бахмут слышна плотная перестрелка в районе Белогоровки и в Берестовом. Сюда украинское командование перебросило подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады (ОГШБр), недавно доукомплектованной новобранцами. Кстати, часть из них погибла накануне в районе Бахмута, в результате ракетного обстрела позиций данного соединения. Судя по всему, основанная операционная линия войск ВСУ, засевших в Северодонецке, Лисичанске, Камышевахе, Горском и Золотом надёжно перерезана. Похоже, узелок на петле, охватившей значительные по численности силы украинских войск очень быстро затягивается. Напоминаем, что по разным данным здесь находится группировка, насчитывающая от 14 тыс. до 17 тыс. штыков.

На подступах к Бахмуту (Артёмовску) также идёт ожесточённый бой. Под огнём российских канониров и стрелков находятся подразделения территориальной обороны, 4-й ОТБр, 14-ой ОМБр и 10-й ОГШБр несут потери, но из последних сил держатся. Однако, по всем признакам долго они оборонять занимаемые рубежи не смогут. Под натиском россиян им уже пришлось оставить населенные пункты: Медная Руда и Возрождение. На очереди штурм Покровского, Клинового, Пилипчатино и Новолуганского.

Продолжаются бои на Торецк и Авдеевку. На Запорожском направлении россияне переходят к позиционной обороне. По данным американской разведки здесь создаётся хорошо укреплённая, эшелонированная в глубину линия. ВСУ также готовят в инженерном отношении оборонительную полосу вал, в районе Верхней Терсы и Новокасьяновки украинцы развернули системы ПВО, в том числе — С-300. Артиллерия ВСУ систематически обстреливает позиции ВС РФ в окрестностях городов Пологи и Орехов.