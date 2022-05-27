Депутат Сейма Рамона Петравича: За личное мнение о Рижском прайде ЛГБТ на меня хотят подать в суд

Аргументы Недели. Балтия → Общество 13+

27 мая 2022, 18:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии есть две темы, за которые можно попасть в застенки, предстать перед судом и получить огромный штраф – если ты не на стороне политики правительства в отношении Украины и за то, что ты не поддерживаешь ЛГБТ-сообщества. В этом убедилась (на личном опыте) экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича.

В июне в Латвии стартует Рижский прайд ЛГБТ вместе с украинскими представителями нетрадиционной сексуальной ориентации. Нынче в Сейме обсуждался данный вопрос! Вона как! Не вопрос о том, как решить проблему уже реальной нищеты и скорого повального голода, а вопрос о проведении прайда ЛГБТ! Такие приоритеты в Латвии! У правительства Латвии!

Итак, несколько оппозиционных депутатов внесли предложение о запрете Рижского прайда, и предоставили соответствующий документ в президиум парламента.

Почему же оппозиционные депутаты внесли такое предложение?

Оно основано на опасениях по поводу распространения вируса обезьяньей оспы, которая в основном поражает мужчин, имеющие однополые сексуальные отношения.

Что тут началось в Сейме! Выступил омбудсмен Латвии Юрис Янсонс, который отметил, что «высказывания членов Сейма способствует нетерпимости и общественным предрассудкам в отношении определенной группы людей, и это «есть» дискриминация!» Слава Богу, что это не коснулось обезьян, а то бы усыпили, как некоторых украинских животных, которые «не соответствовали» стандартам ЕС.

Но самое главное – на смеющих высказать свое мнение депутатов Сейма, которые внесли подобное предложение – решили подать в суд!

И статья нашлась – 150 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок до трех лет, или временное лишение свободы, или испытательный надзор, или общественные работы, или штраф за деяние, направленное на возбуждение ненависти или вражды по признакам пола, возраста, инвалидности, если оно причинило существенный вред.

Одна из тех, кто подписал документ о предложении запретить прайд в этом году была экс-министр благосостояния Латвии, депутат Сейма Рамона Петравича. Эксклюзивный комментарий Балтийскому бюро «АН»:

«Да, вот такая «интересная» ситуация сегодня случилась в Сейме. И даже вопрос о здоровье отходит на второй план, когда речь идет о ЛГБТ. Если вы откроете с утра пораньше латвийские газеты, то постоянно возникает вопрос об обезьяньей оспе – высказываются главные специалисты в области инфектологии Латвии, которые рассказывают нам, что с этим шутить нельзя, прогнозируют «наплыв» больных, предупреждают, чтобы латвийцы позаботились о себе. Вспомните, как запрещали акции, скопление людей на митингах во время коронавируса! В чем же тут разница? По мнению специалистов, надвигается новый вирус! Разве мы не должны думать о своем здоровье? Подумайте сами, большое количество людей соберется на Рижском прайде… Есть ли смысл подвергать риску людей? Вот я и попросила ответить мне на этот вопрос. Получила в ответ – суд! За нелояльное поведение, высказывания в отношении ЛГБТ. Это просто удивительно! Забота о здоровье нации – вредительство! Так и хочется сказать – вы с ума сошли? Да, я женщина традиционной сексуальной ориентации, но каждый человек вправе жить так, как он считает нужным! Это его право! Речь идет о здоровье, тем более, когда об этом предупреждают врачи! Получается, что за личное мнение, за заботу о здоровье людей на меня подают в суд!? Вот такие двойные стандарты в Латвии, когда вопрос касается ЛГБТ-сообщества!»